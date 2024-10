En attendant des nouvelles officielles à son sujet, la saison 4 de la série Netflix The Witcher fera bien revenir un autre personnage apprécié des fans.

Alors que la production et le tournage de la saison 4 de The Witcher bat son plein, son casting s'étoffe, avec le retour confirmé d'un personnage apprécié des fans des livres et des jeux. Le Geralt de Riv de Liam Hemsworth va donc sur le papier être bien accompagné, pour une diffusion toujours prévue courant 2025 sur Netflix.

L'École du Loup fait salle pleine dans la saison 4 de The Witcher

En ce moment en plein tournage dans les magnifiques décors du Pays de Galles, la série The Witcher avance à bon pas vers sa destinée et sa sortie sur Netflix l'année prochaine. Suite à de nombreux leaks récents, nous avons pu avoir un aperçu de nombreux personnages qui en animeront la saison 4. Nous avons en effet pu voir Geralt (Liam Hemsworth), Zoltan Chivay (Danny Woodburn), Milva (Meng'er Zhang), Cahir (Eamon Farren) ou encore Regis (Laurence Fishburne, avec une représentation qui... pose question).

Outre cette joyeuse compagnie que l'on risque de voir beaucoup dans la saison 4 de The Witcher, Geralt devrait également renouer avec ses amis sorceleurs de l'École du Loup. Le généralement très bien informé site Redanian Intelligence a en effet rapporté que deux frères de Geralt feront leur retour dans la série Netflix : Coën (Zates Atour) et Lambert (Paul Bullion). Une réunion de famille de bon aloi devrait donc avoir lieu à Kaer Morhen ou ailleurs à un moment ou une autre lors de la saison 4 de The Witcher.

Le casting de ce prochain chapitre de la série est en tout cas bien étoffé. Parmi les nouveaux arrivants, rappelons d'ailleurs la présence de Sharlto Copley (District 9) dans le rôle du terrifiant Leo Bonhart, ou encore James Purefroy (Churchill) sous les traits de l'espion nilfgaardien Stefan Skellen (Chat Huant pour les intimes). Tout ce beau monde va se livrer une âpre bataille pour essayer de sauver ou capturer Ciri, l'Enfant de Sang Ancien. Un programme sur le papier prometteur pour l'adaptation Netflix de The Witcher. Reste cependant à voir si le résultat final sera vraiment convaincant. Rendez-vous pour cela dans le courant 2025.

À gauche, Coën, à droite Lambert, dans la saison 3 de la série. © Netflix

