La date de sortie et la première bande-annonce de la saison 3 de The Witcher ont été dévoilées. Une nouvelle qui risque de diviser les fans de la série et ceux d'Henry Cavill.

On le sait depuis plusieurs mois maintenant, Henry Cavill cédera sa place à Liam Hemsworth dans la série The Witcher. Une décision prise par l’acteur en grande partie pour reprendre son rôle de Superman, dont il sera finalement dépourvu suite au reboot du DCU. Netflix ne souhaite en revanche pas lui rouvrir la porte et préfère donner sa chance au petit frère de Thor (Chris Hemsworth), affirmant qu’il apportera un vent de fraîcheur dans l’adaptation Les fans pourront néanmoins retrouver l’acteur une dernière fois dans la saison 3 de The Witcher. Une première bande-annonce a été diffusée avant les adieux d’Henry Cavill en tant que Geralt. Cependant une nouvelle qui avait fait débat a été confirmée.

La saison 3 de The Witcher divisée en deux parties

Sans crier gare, Netflix a dévoilé hier une première image de la saison 3 de The Witcher. Les prochains épisodes de la série s’annoncent comme un chant du cygne héroïque de Henry Cavill qui cédera donc sa place à Liam Hemsworth pour la suite des aventures de Geralt de Riv. Les pétitions et les réclamations des fans n’y feront rien, le géant américain ne souhaite pas que l’acteur désormais déchu du rôle de Superman renfile le manteau du Loup Blanc pour la quatrième saison. Les spectateurs pourront néanmoins retrouver Henry Cavill une dernière fois le temps d'une saison complète. Justement, Netflix vient enfin dévoiler un aperçu de ce qui les attend avec la première bande-annonce de The Witcher saison 3.

On se doutait que Netflix allait vouloir surfer sur l’engouement autour du départ d’Henry Cavill, c’est désormais acté. Le média Redanian Intelligence avait lâché le morceau un peu en amont de la diffusion de la bande-annonce de la saison 3 de The Witcher : elle sera bien divisée en deux parties. La première, composée de cinq épisodes, arrivera le 29 juin 2023 puis les trois épisodes finaux seront diffusés un mois plus tard, le 27 juillet 2023. En résumé cela donne :

The Witcher Saison 3 Volume 1 : 29 juin 2023 (épisode 1 à 5)

The Witcher Saison 3 Volume 2 : 27 juillet 2023 (épisodes 6 à 8)

Une décision qui a déjà fait débat

Une décision qui avait déjà fait débat et été teasée en décembre dernier par la showrunner Lauren Hissrich qui avait évoqué la possibilité de diviser la nouvelle saison en deux parties. « Nous n'avons pas encore discuté de diviser la saison, mais à ce stade je ne l'exclurais pas. Je pense que nous ne mettons évidemment rien sur le marché dont nous ne soyons pas incroyablement fiers. C’est donc cela qui dicte notre date de lancement et je pense que ce serait intéressant. [...] Si Dieu le veut, nous sortirons tout en même temps. Mais qui sait ? Nous verrons ce qui se passera. La décision ne revient pas uniquement à Netflix, elle peut aussi se faire pour des raisons pratiques et techniques », avait-elle alors déclaré. Cela avait fait beaucoup jaser, les fans étant particulièrement divisés sur le sujet.

Selon plusieurs rumeurs, la série The Witcher aurait du retard sur sa post-production, ce qui expliquerait en partie la décision de diviser la saison 3 en deux parties. L'autre, plus évidente concerne le départ d'Henry Cavill qui fait encore couler beaucoup d'encre aujourd’hui. Netflix fait une pierre deux coups en gardant les fans de l'acteur encore un petit plus longtemps avant l'arrivée de son remplaçant.