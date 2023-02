Le départ de Henry Cavill de la série The Witcher continue de faire couler beaucoup d’encre, tout comme son éviction du nouveau DCU. S’il incarnera une ultime fois Geralt de Riv le temps de la troisième saison, Liam Hemsworth reprendra le flambeau dès la suivante. Netflix porte beaucoup d’espoirs en ce remplaçant qu’il travaille d’arrache-pied pour convaincre les plus dubitatifs. Le tournage de la saison 4 n’étant pas prévu avant un petit moment, il faudra s’armer de patience pour voir ce que donnera réellement le petit frère de Chris Hemsworth (Thor du MCU) dans le rôle du Sorceleur. Les fans tentent cependant de se faire une idée grâce au deepfake et le moins que l’on puisse dire c’est que ça fait peur.

Un deepfake de Liam Hemsworth dans la série The Witcher

Liam Hemsworth a beaucoup à prouver. Enfiler le manteau du loup blanc après un Henry Cavill qui a su faire l’unanimité n’est pas une mince affaire. L’acteur australien en a conscience et bûche sur tout le lore de la saga et se livre à un nouvel entraînement physique pour s’approprier le rôle comme il faut en amont du tournage de la prochaine saison de la série The Witcher. Si Netflix et les acteurs de l’adaptation tentent de se montrer rassurants en affirmant qu’il pourrait apporter une sorte de renouveau, de nombreux spectateurs et fans de la licence sont loin d’être convaincus par ce choix. Les plus habiles s’amusent néanmoins à créer des montages pour voir ce à quoi pourrait ressembler Liam Hemsworth en Geralt de Riv en atteste le dernier deepfake en date.

Créé par l’article VFX Matthew Anthony, la vidéo montre une comparaison avec les scènes originales de Henry Cavill. Si certains plans ont de quoi faire peur tant le visage de l’acteur australien ne colle pas avec la forme de son prédécesseur, le résultat au global n'est finalement pas si mal que ça. Cela ne représente en rien ce à quoi ressemblera le nouveau Geralt de la série The Witcher, qui sera sans aucun doute plus crédible officiellement. On l’espère en tout cas.

Deepfake de Liam Hemsworth en Geral dans la série The Witcher

De leur côté, les fans continuent de signer la pétition réclamant le retour de Henry Cavill au casting. Netflix a été formel et campera sur sa position. On a par ailleurs appris récemment que Liam Hemsworth aurait auditionné pour le rôle en 2018 et avait tapé dans l’œil de tout le monde. A tel point que le géant américain se serait immédiatement tourné vers lui sans ouvrir de nouveau casting.