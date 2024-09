Le tournage de la saison 4 de la série The Witcher chez Netflix leake à nouveau en images, avec le remplaçant d'Henry Cavill et de bien beaux décors en vedette.

Bon gré mal gré, le travail sur la série The Witcher de Netflix se poursuit, et Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv fait à nouveau l'objet de leaks en image (quoique de manière très floue). Nous avons cependant également droit à des clichés nettement plus aguicheurs des décors qui nous attendent dans la saison 4.

The Witcher à la sauce Netflix laisse échapper de nouvelles images

Ces nouveaux leaks du tournage de la saison 4 de The Witcher par Netflix nous proviennent de glampingnorthwales sur Instagram. Comme le nom du compte l'indique, celui-ci se déroule actuellement et depuis quelques jours au nord du Pays de Galles, au Royaume-Uni. Une région gardant encore un côté sauvage, avec de superbes décors qui collent plutôt bien à l'univers dark fantasy des ouvrages du romancier polonais Andrzej Sapkowski (qui va d'ailleurs bientôt sortir un nouveau livre The Witcher).

Nous pouvons notamment y voir Liam Hemsworth, le remplaçant d'Henry Cavill, avec l'iconique chevelure blanche et la veste noire de Geralt de Riv façon Netflix. Plus précisément, ces nouveaux leaks du tournage de la nouvelle saison de The Witcher s'intéressent au Lac Llanberis. Gageons que c'est là que Geralt et sa troupe composée de Jaskier, Milva, Zoltan, Regis et Cahir vont crapahuter pour essayer de sauver Ciri, membre malgré elle du gang des Rats et poursuivie par le terrifiant chasseur de primes Bonhart, ainsi que par les forces de Nilfgaard.

La série The Witcher devrait rester au Pays de Galles cette semaine et la suivante. Nous aurons donc probablement droit à de nouveaux leaks en images d'ici là. Jusqu'à preuve du contraire, la saison 4 devrait être diffusée sur Netflix courant 2025. La plateforme devrait également accueillir en février de l'année prochaine le film d'animation Sirens of the Deep. De quoi ravir les fans, après des adaptations pour le moins perfectibles de l'emblématique univers d'Andrzej Sapkowski jusqu'à présent ? Réponse l'an prochain.



De nouvelles images volées du tournage de la saison 4 de The Witcher. Crédits : glampingnorthwales

Des décors qui s'annoncent superbes pour la suite. Crédits : glampingnorthwales

Source : glampingnorthwales sur Instagram