En attendant des choses plus concrètes du côté de CD Projekt RED, une agréable surprise et excellente nouvelle se fait jour pour les fans de la première heure de The Witcher et Geralt.

Avant d'être le succès planétaire que la licence est devenue notamment grâce à The Witcher 3, les aventures de Geralt, Ciri, Yennefer, Triss et les autres ont pour rappel vu le jour via des romans en Pologne, écrits par Andrzej Sapkowski. C'est justement une excellente nouvelle de sa part qui nous intéresse ici.

Une nouvelle histoire originale pour The Witcher

Pour beaucoup, The Witcher est surtout connu grâce aux excellents jeux développés par CD Projekt RED et la série... un peu plus contrastée de Netflix. Mais tout cela n'aurait jamais vu le jour sans la série de romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. À travers 6 ouvrages, dont un recueil de nouvelles, c'est à cet homme que l'on doit l'univers dark fantasy aujourd'hui si populaire. Les fans de l'œuvre originale seront ainsi ravis d'apprendre qu'un nouveau livre arrive très bientôt.

Andrzej Sapkowski a en effet confirmé dans une interview auprès de Chimeres qu'il vient tout juste de terminer son nouveau livre centré sur The Witcher. « Je n'ai pas d'autres plans pour l'instant. J'ai terminé le livre. Cela m'a pris environ deux ans », a-t-il plus précisément indiqué. Les fans seront par ailleurs ravis d'apprendre que cette nouvelle histoire s'intéressera principalement à ce cher Loup Blanc. « Le livre concerne directement Geralt, mais je ne vous en dirai pas plus. Son histoire est en-dehors de la pentalogie », a précisé son auteur. Il ne sera donc pas nécessaire d'avoir lu les précédents ouvrages pour apprécier celui-ci.

Ce bon vieux Geralt n'est pas encore prêt à prendre sa retraite dans l'univers The Witcher. © CD Projekt RED

Plein de belles choses à venir pour l'univers dark fantasy populaire

Si l'on en croit Andrzej Sapkowski, ce nouveau livre The Witcher devrait arriver dans toute bonne libraire dans le courant de cet hiver. Pour l'heure, il faudra a priori se contenter de ce nouvel ouvrage. Du haut de ses 79 ans, son auteur ne prévoit pas pour l'instant d'en écrire plus.

Qu'à cela ne tienne, les fans de l'univers ont de belles choses à surveiller côté jeux vidéo, avec notamment The Witcher 4 (toujours avec Geralt, mais pas dans le rôle principal), un remake du premier, et un autre titre original développé par The Molasses Flood. La saison 4 de la série Netflix The Witcher avec Liam Hemsworth en lieu et place d'Henry Cavill dans le rôle de Geralt ne devrait également pas trop tarder... avec un résultat que l'on surveille avec une attente prudente.

Source : Chimeres sur Instagram