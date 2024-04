Dans la saison 3 de la série Netflix The Witcher sortie durant l'été 2023, nous faisions pour la première fois la connaissance des Rats, la bande de rebelles qui recueille une Ciri bien mal en point. En 2022, la plateforme avait annoncé un spin-off qui leur était spécialement dédié, baptisé Riff Raff. Il semblerait toutefois que ce projet ait depuis connu quelques problèmes. Le souvenir cuisant de Blood Origin est-il encore trop frais dans la mémoire des showrunners ?

Les Rats de The Witcher laissés orphelins par Netflix ?

Histoire d'accorder plus de place aux Rats, groupe très important dans les livres, la série The Witcher prévoyait pour eux un spin-off de six ou huit épisodes. Celui-ci devait servir de préquelle pour leur offrir plus de profondeur, en complément de la saison 4 à venir. La description du projet était la suivante : « Six voleurs adolescents comptent sur leurs compétences criminelles alors qu'ils prévoient le plus gros casse de leur carrière contre le plus plus grand cercle du crime du royaume ».

Le tournage du spin-off connu sous le nom de code Riff Raff devait durer six mois, avec Mairzee Almas (The Sandman et feu Shadow & Bone) à la réalisation et Haily Hall au scénario. Celui-ci aurait commencé début mai 2023, mais s'est abruptement terminé deux mois plus tard. Nous apprenons ainsi que seulement un ou deux épisodes ont été tournés. Mais ces premiers résultats ne semblent pas avoir convaincu Netflix. La plateforme aurait ainsi préféré abandonner ce projet annexe à la série The Witcher.

Du Riff Raff s'agissant d'adapter The Witcher sur le petit écran ? © Netflix

La troupe des Rats en péril ?

Aux dernières nouvelles, il se pourrait que des restes de ce spin-off soient réutilisés dans la saison 4 de The Witcher à venir avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv. On peut toutefois remarquer une petite incohérence si tel est le cas. Haily Hall, scénariste et showrunner du spin-off, n'est en effet pas créditée dans ladite saison 4. Il se pourrait ainsi que ce qui reste de Riff Raff soit ajouté en guise d'épisode bonus ou raccourci sous forme de film. À moins que le projet soit purement et simplement abandonné.

Pour rappel, la bande des Rats est représentée dans la série The Witcher de Netflix comme suit :

Ben Radcliffe (Giselher)

Christelle Elwin (Mistle)

Fabian McCallum (Kayleigh)

Aggy K. Adams (Iskra)

Juliette Alexdran (Reef)

Connor Crawford (Asse)

Quoi qu'il en soit, nous verrons bien Ciri évoluer avec ces jeunes brigands dans le cadre de la saison 4. Celle-ci devrait sortir aux dernières nouvelles sur Netflix fin 2024 ou début 2025.