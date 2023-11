Une mauvaise nouvelle aurait frappé la saison 2 de la série The Last of Us. Et elle risque de mettre en danger les plans pour la suite des aventures d'Ellie et Joel.

La suite de la série The Last of Us pose un certain nombre de questions auprès des fans. L'une d'entre elles, c'est tout simplement le moment où elle sortira. Pendant longtemps, son état a grandement inquiété la communauté. Mais depuis peu, le chantier de la saison 2 a repris tranquillement son cours, et on pensait que ça allait rester ainsi. Malheureusement, nous venons d'apprendre une mauvaise nouvelle à son sujet, et elle risque de déplaire.

Un nouveau problème pour The Last of Us saison 2

Un résumé de la situation est nécessaire avant de continuer. Plus tôt dans l'année, la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood a eu lieu. Par conséquent, tous les projets étaient gelés, y compris la saison 2 de The Last of Us. Il y a quelques semaines, les deux parties mobilisées ont enfin réussi à obtenir gain de cause. Le développement de la série pouvait donc reprendre, avec le lancement de la production prévu pour début 2024. Seulement voilà, il y a visiblement eu un changement de dernière minute.

Normalement, le tournage de la suite de The Last of Us devait démarrer en janvier de l'année prochaine. Cependant, Pedro Pascal, qui incarne Joel, semble avoir eu un petit pépin qui s'appelle Gladiator 2. En effet, les caméras recommenceront à tourner pour ce film en... janvier. Du coup, impossible pour l'acteur d'être au four et au moulin, puisqu'il doit impérativement retourner sur le tournage du film de Ridley Scott qui avait été suspendu. Le clap de début pour The Last of Us saison 2 serait ainsi reporté en février 2024, ce qui n'est pas forcément très dramatique. Néanmoins, ça peut vouloir dire qu'on n'est pas à l'abri d'un report de la date de diffusion.

Cette information est à prendre avec des pincettes, car à première vue, rien n'a été confirmé. Ceci dit, l'agenda très (trop ?) chargé de Pedro Pascal a déjà fait l'objet de plaintes de la part des spectateurs. On pense notamment aux critiques concernant la place du personnage principal dans The Mandalorian, car l'acteur chilien n'aurait tout simplement pas le temps d'être sur place. Pour The Last of Us, on attend encore une déclaration officielle, mais ça ne présage rien de bon.

Le tournage de TLOU S2 repoussé, l'actrice d'Abby découverte ?

Actuellement, la fenêtre de sortie de la saison 2 est fixée en 2025, sans plus de précision. En tout cas, c'est ce qu'avait dit Francesca Orsi, qui supervise tous les programmes dramatiques d'HBO. Entretemps, il est possible qu'on en sache plus à propos du casting qui se fait bien discret. Et justement, l'actrice qui doit incarner Abby aurait peut-être été débusquée. Selon le journaliste Jeff Sneider, ce serait Kaitlyn Dever (Booksmart, Last Man Standing) qui aurait été choisie. La jeune comédienne avait également participé à une lecture du scénario de TLOU S1, pour jouer Ellie, mais n'avait pas été retenue. Tout comme Maisie Williams, Arya dans Game of Thrones, qui n'avait pas fait l'affaire.

Cette rumeur a pris de l'ampleur avec une autre découverte qui a mis le feu aux poudres. Craig Mazin, le showrunner de la série The Last of Us, suit Dever sur Instagram. D'autant plus que notre homme a affirmé qu'il avait trouvé une actrice pour le rôle d'Abby, et qu'elle allait surprendre. « La grève nous a stoppés dans notre élan. Écoutez, Abby était le premier rôle auquel nous voulions nous attaquer. Nous avons pour habitude de faire des annonces importantes vis-à-vis de la distribution pour lesquelles les gens se disent « Vraiment ? ». Ce sera encore probablement le cas. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais je pense que nous avons réussi jusqu'à présent. Le public semble nous donner raison et l'Académie également ». Est-ce bien elle ? Pour l'instant, difficile de se prononcer, mais ça divise déjà sur les réseaux sociaux.