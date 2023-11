George R.R. Martin, l'auteur de A Song of Ice and Fire, a récemment donné des nouvelles de son prochain livre, The Winds of Winter. Pour agrémenter l'attente des fans de l'univers de Game of Thrones, il a également évoqué quelques surprises

Game of Thrones : entre lenteur et beau projet

Ainsi donc, George R.R. Martin a révélé avoir écrit 1100 pages de son prochain livre The Winds of Winter, tout en annonçant huit autres séries dérivées de Game of Thrones en plus de House of the Dragon. Martin a confié à Bangcast (podcast YouTube) que les fans attendant The Winds of Winter ne devraient pas trop espérer une sortie rapide, le roman étant en retard de neuf ans et n'ayant pas beaucoup progressé en termes de nombre de pages depuis décembre 2022. Il a admis avoir du mal avec ce "gros livre" et travaille également sur des relectures, réécritures, et planifications.

En octobre 2022, Martin avait déclaré que le livre était aux trois quarts terminé, avec certains personnages complètement développés mais d'autres encore à intégrer. L'achèvement du livre est devenu un sujet récurrent dans la communauté littéraire, Martin lui-même plaisantant à ce sujet.

En parallèle, Martin collabore avec HBO sur d'autres séries dérivées de Game of Thrones. House of the Dragon a déjà été diffusé avec une nouvelle saison en développement, et une autre série, Tales of Dunk and Egg, a été approuvée. Martin a mentionné huit autres projets en développement, dont certains ne sont pas encore confirmés, mais sont en cours d'élaboration.

De la série à perte de vue

Voici les projets confirmés et en rumeur pour l'univers de Game of Thrones en développement ou en production :