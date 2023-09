À quand le retour de la série The Last of Us sur HBO ? Le créateur de l'adaptation, Craig Mazin, a fait une grosse annonce à ce propos ces dernières heures.

Si vous suivez un peu l'actualité du cinéma et des séries, vous savez sans doute qu'une grève des acteurs et des scénaristes sévit à Hollywood. De ce fait, depuis le mois de mai 2023, tous les projets cinématographiques et télévisuels sont gelés. Personne n'y échappe - pas même l'énorme machine Marvel - et évidemment, la série The Last of Us est concernée et a dû suspendre la production de sa saison 2. Les équipes vont-elles pouvoir se remettre prochainement au travail ?

La saison 2 de la série The Last of Us prête à démarrer ?

Hollywood assiste depuis quelques mois à un double mouvement social, ce qui n'avait jamais été vu là-bas depuis 1960. Et devant l'entêtement des studios à ne rien céder, tous les plannings des films et séries ont été bousculés avec un nombre conséquent de retards. La situation est telle qu'il y a quelques semaines, le créateur de la série The Last of Us s'était fait à l'idée de ne pas pouvoir tourner la saison 2 cet été comme prévu à l'origine.

« Je pense que nous avons la quasi-certitude que nous ne pourrons pas commencer le tournage de The Last of Us saison 2 à la date que nous espérions. Ce qui est frustrant. Nous sommes tous impatients de nous y mettre. Nous sommes nés pour faire cela. On vit pour ça et non parce que c'est une obligation. Sinon, pourquoi ferions-nous ce travail de fou ? Pas pour l'argent en tout cas, je peux vous l'assurer » avait-il déclaré. Mais coup de théâtre, l'alliance des producteurs (AMPTP) et les syndicats des scénaristes (WGA) se sont enfin entendus sur un accord de principe. Une nouvelle qui va tout changer pour la série The Last of Us qui est toujours à l'arrêt.

Le créateur du show HBO, Craig Mazin, est ravi. « Très fier de la WGA (Writers Guild of America) et de ses membres. La grève n'a pas été officiellement levée, mais dès qu'elle le sera, nous passerons à l'action ». Une énorme avancée très importante pour l'avenir, mais pour autant, tout n'est pas encore totalement joué non plus.

Tout n'est pas résolu...

Comme le précise Craig Mazin, la grève n'a pas été officiellement levée. « Personne ne doit reprendre le travail tant que la Guilde ne l’a pas expressément autorisé » a prévenu le syndicat. Et après, ce sera le feu vert pour le tournage de la saison 2 de The Last of Us ? Eh bien non ! Tout d'abord, il faut écrire les scripts des nouveaux épisodes. Pour le moment, seul le premier a été rédigé et envoyé à HBO pour validation. « Nous avons pu planifier toute la saison 2. J'ai aussi écrit et soumis à HBO le scénario du premier épisode. Je l'ai envoyé à la chaîne vers 22h30 ou 22h40, juste avant le début de la grève à minuit » avait annoncé Mazin.

Ca va donc demander plusieurs semaines, voire mois de travail, d'autant que l'écriture des scénarios n'est pas l'unique souci. Une fois que les histoires auront été couchées sur le papier, il faut des acteurs pour pouvoir les matérialiser à l'écran. Et pour l'instant, aucun accord de principe n'a été conclu avec l'alliance des producteurs. « Nous tenons toujours à obtenir les conditions nécessaires pour nos membres » a fait savoir la SAG-AFTRA. Le syndicat des acteurs qui espère aussi aboutir aux mêmes négociations.

Avec tout ça, il y a de grandes chances pour que la suite de la série The Last of Us ne soit pas diffusée avant 2025. C'était la fenêtre la plus optimiste évoquée par Francesca Orsi en charge des programmes dramatiques HBO. La bonne nouvelle par contre, c'est que la théorie sur l'actrice d'Abby semble se confirmer de plus en plus. Ce qui ne manquera pas de faire plaisir à certains, et probablement d'en décevoir d'autres.