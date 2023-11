La saison 2 de la série The Last of Us a enfin une excellente nouvelle à annoncer aux spectateurs. Les fans vont être ravis, eux qui ont si hâte de voir la suite.

L'adaptation en série TV de The Last of Us a permis à un nouveau public de découvrir l'histoire du premier opus créé par Naughty Dog. Les néophytes, à l'instar des habitués, y ont trouvé leur compte et ce fut un franc succès. Avant même la diffusion de la saison 1, les créateurs du show pensaient déjà au chantier de la deuxième, mais il a connu de nombreux déboires. Heureusement, ces derniers ont maintenant des nouvelles un peu plus réjouissantes pour nous.

The Last of Us saison 2 entre bientôt en production

La dernière fois qu'on a entendue parler de la série, l'avenir s'annonçait nébuleux. Pour cause, la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood a gelé toutes les productions en cours. La série The Last of Us n'y avait pas échappé, et il fallait donc prendre son mal en patience. Pour rappel, Francesca Orsi, qui supervise tous les programmes dramatiques d'HBO, parlait « de diffuser la saison 2 dans le courant 2025 ». Mais ça y est, la grève a, en partie, pris fin le 27 septembre dernier, et le processus va pouvoir s'accélérer.

On peut d'ores et déjà le constater, puisqu'une bonne nouvelle nous a été rapportée par la big boss de HBO, Casey Bloys. Effectivement, la saison 2 de The Last of Us rentrera normalement en production début 2024. L'alliance des producteurs (AMPTP) et les syndicats des scénaristes (WGA) se sont enfin entendus sur un accord de principe, et c'est ce qui en résulte. Par contre, il ne faut pas espérer une date de sortie de sitôt. La grève des acteurs n'est pas achevée, cela peut donc encore mettre en danger le tournage. Selon toute vraisemblance, elle restera fixée en 2025, sans plus de précision. Néanmoins, Craig Mazin, le showrunner, a pris un peu d'avance, et c'est bon signe pour la suite.

Eh oui, avant même l'annonce de la grève, le créateur du show HBO et son équipe avaient avancé sur l'écriture de la saison 2 de The Last of Us. « Nous avons pu planifier toute la saison 2. J'ai aussi écrit et soumis à HBO le scénario du premier épisode. Je l'ai envoyé à la chaîne vers 22h30 ou 22h40, juste avant le début de la grève à minuit ». Les premiers scripts sont donc visiblement prêts, il ne reste plus qu'à passer au tournage, et on a hâte de voir le résultat.

L'actrice d'Abby découverte ?

Ceux qui y ont joué le savent, le personnage d'Abby va faire son apparition dans cette saison 2. Il s'agirait de Shannon Berry, connue principalement pour son rôle de Dot dans la série The Wilds. Il y a une certaine ressemblance, certes, mais ce n'est pas le seul indice à disposition de la communauté. Shannon Berry a également suivi Neil Druckmann et plusieurs membres du casting sur Instagram. Exactement comme Bella Ramsey et Pedro Pascal à l'époque.

Il faut savoir que l'actrice qui va jouer Abby a déjà été trouvée, et qu'elle n'a juste pas encore été révélée au grand jour. L'australienne est au cœur des théories, et ses moindres interventions sur les réseaux sociaux sont surveillées de près. On se souvient notamment du like qu'elle a laissé sur une publication de Neil Druckmann sur Instagram. Celle-ci montrait un décor de l'attraction The Last of Us, qui était accessible dans les parcs Universal Studios pendant Halloween. Le « J'aime » avait ensuite disparu, ce qui a alerté les fans de la série. Pour beaucoup, ce n'est pas une coïncidence.