Les dernières images et le trailer récent de la saison 2 de la série The Last of Us inquiètent et déçoivent même déjà certains fans. Pour eux, il y a un problème avec un personnage pourtant central.

La saison 2 de la série The Last of Us sera disponible sur Max en avril 2025 et elle est déjà très attendue, par les fans du jeu comme les nouveaux-venus qui ont découvert la licence avec cette adaptation. Récemment, Entertainment Weekly a pu s'entretenir avec Neil Druckmann et Craig Mazin pour discuter des prochains épisodes, et même de l'avenir au-delà de ce deuxième chapitre. Comme confirmé, une saison 3 est en pré-production et l'équipe réfléchit déjà à la suite. « Je pense qu'il est très probable que notre histoire s'étende au-delà de la saison 3 » a affirmé Craig Mazin (Chernobyl).

Ce personnage de la saison 2 de The Last of Us fait encore débat

En plus du petit entretien avec les têtes pensantes de la série The Last of Us, EW a publié des nouvelles images. Grâce à elles, on a entre autres un premier aperçu des membres du Front de Libération de Washington, dont Abby. On va garder le mystère autour d'elle au cas où vous tomberiez sur cette article sans avoir fini The Last of Us 2, mais on peut au moins vous dire que c'est un rôle extrêmement important dans le jeu de Naughty Dog.

Pour incarner Abby dans la saison 2 de The Last of Us, la production a choisi Kaitlyn Dever (Unbelievable, Booksmart...). Une décision qui a étonné car, de base, l'actrice est loin de ressembler au personnage. D'ailleurs, à l'origine, elle avait été auditionnée pour le rôle d'Ellie. Depuis la diffusion du nouveau trailer de The Last of Us Saison 2 et surtout des nouvelles images, certains sont même déçus de constater qu'Abby ressemble davantage à Kaitlyn Dever que l'inverse. Ce qui cloche pour ces internautes, c'est qu'on ne voit pas de vraie transformation physique. Un changement bien visible par rapport au personnage du jeu qui inquiète déjà certains.

« Personnellement, j'aurais aimé qu'il consacre plus de temps à trouver quelqu'un qui corresponde mieux à l'apparence d'Abby »; « Je pense pas qu'elle ait besoin d'avoir la même carrure qu'Abby, mais j'ai l'impression qu'elle aurait dû se muscler un peu étant donné qu'elle est censée être un soldat »; « C'est un élément clé de son personnage. Regardez combien d'acteur se musclent ou font une remise en forme pour incarner des rôles. Je trouve cela bizarre »; « Je ne dis pas que c'est un obstacle, mais cela m'inquiète un peu » peut-on lire dans cette discussion Reddit sur l'apparence d'Abby dans The Last of Us Saison 2.

© HBO

Neil Druckmann défend le physique de Kaitlyn Dever en Abby

Cette discussion sur le physique de Kaitlyn Dever en Abby dans la saison 2 de la série The Last of Us a été anticipée par Neil Druckmann. « La raison pour laquelle nous avons sélectionné Kaitlyn, c'est parce que c'est une actrice incroyable. Quand vous regardez son travail et la façon dont elle se lance dans ce genre de choses… Nous privilégions la performance par rapport à tout le reste. [...] Kaitlyn a l'esprit du jeu en elle. Il n'y a pas autant d'action violente [ndlr : que dans The Last of Us Part II]. C'est davantage un drame. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action ici. Il s'agit simplement, encore une fois, de priorités différentes et de la manière dont on l'aborde. Quand vous regardez Kaitlyn, il y a quelque chose dans ses yeux qui fait que, même en dépit de ce qu'elle vit, vous vous sentez proche d'elle. Il était important que nous trouvions quelqu'un à qui nous pourrions nous attacher de la même manière qu'à Bella » a expliqué le réalisateur de The Last of Us 2.

Source : Reddit.