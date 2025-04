La série The Last of Us met les fans en colère avec l'épisode 2 de sa deuxième saison. Certains changements ont du mal à être entendu par celles et ceux qui connaissent parfaitement le jeu.

C'est reparti pour Joel et Ellie ! Les protagonistes de la saga post-apocalyptique de Naughty Dog on fait leur retour sur petit écran dans la série The Last of Us de HBO le 14 avril dernier. À raison d'un épisode par semaine, le deuxième est sorti hier, à 3 heures du matin. Le nouveau rendez-vous des fans fait donc l'objet de grands débats sur les réseaux sociaux chaque lundi. On peut dire que, pour cette fois, les discussions ont été grandement animées, les choix scénaristiques divisant considérablement le public.

The Last of Us 2 divise encore, 5 ans après

Attention, cet article comporte des spoilers sur la saison 2 de The Last of Us et le jeu TLOU Part II.

La série The Last of Us n'a jamais caché son ambition de redessiner l'histoire originale. Nous l'avons bien constaté avec l'opus initial adapté dans la première saison. L'épisode 3 réécrivait par exemple le destin de Bill et Frank. Dans le même ordre d'idée, nos héros ne passaient par Pittsburgh comme dans le jeu, mais s'arrêtait à Kansas City offrant alors quelques variations dans la personnalité des personnages, quand il ne s'agissait pas tout simplement de figures inédites. La saison 2 prend toutefois des libertés plus importantes, en particulier dans 'Through The Valley', le deuxième épisode. Or, certains ne passent pas du tout auprès des connaisseurs.

Par exemple, certains expriment leur incompréhension sur les réseaux sociaux de voir Ellie partir en patrouille avec Jesse. Ce choix prive le public d'une scène iconique entre l'héroïne et Dina1 et 2, dans laquelle on peut dire qu'elle scellait leur union après un premier baiser. C'est aussi à ce moment-là qu'Ellie saute sur l'occasion de confier à sa partenaire son plus grand secret. Cela veut dire que la série fait l'impasse sur une scène-clé de leur relation, à moins qu'elle n'ait été repensée pour un futur épisode de The Last of Us.

Dina et Ellie se rapprochent considérablement pendant leur patrouille dans The Last of Us Part II. © SIE / Naughty Dog.

Mais, le gros point noir pour beaucoup, c'est la manière dont est mise en scène /spoiler/ la mort de Joel3. Son bourreau prend ici la peine d'exposer les raisons de son geste avant de passer à l'acte. Or, dans TLOU2, Abby de donne pas d'explication — en tout cas, pas que nous le sachions. À la place, le jeu prend son temps pour faire comprendre aux joueurs et joueuses les motivations de cette condamnation. D'une part, cette divergence pourrait changer considérablement l'appréhension du personnage par le public. Ajoutez à cela une atmosphère plus chaude et moins tendue et les fans vous dirons d'autre part qu'ils avaient connu plus de finesse dans l'écriture auparavant.

En revanche, un autre changement semble plus accepté. Il s'agit de celui concernant Tommy. Gabriel Luna brille à l'écran dans des séquences totalement inédites. Le personnage prend alors plus d'importance, même si certains auraient bien aimé que cela reste fidèle au jeu, dans lequel il partait en patrouille avec Joel. Tous ces choix et leurs conséquences s'éclairciront certainement dès l'épisode 3 de The Last of Us. Alors, rendez-vous lundi prochain sur Max, Prime Video ou MyCANAL pour connaître la suite.