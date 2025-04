Si vous êtes fan de The Last of Us, cette nouveauté est clairement faite pour vous. Mais attention, il s'agit d'une édition limitée… alors il va falloir faire vite !

Après une figurine d’Ellie largement saluée, Dark Horse revient avec une nouvelle pièce de collection dédiée à l’univers de The Last of Us. Cette fois, c’est Joel qui est mis à l’honneur, dans une statuette qui capture toute l’essence du personnage. Et surtout, un détail fait sourire les fans : il tient sa fidèle brique, devenue iconique dans le jeu.

Une pose familière, un rendu fidèle pour The Last of Us

La statuette de Joel s’inspire directement de son apparence dans le jeu original The Last of Us. On le retrouve dans sa tenue emblématique : chemise en flanelle verte, sac à dos usé, et regard déterminé. L’environnement est tout aussi soigné. Joel est debout sur un socle en béton, marqué par les impacts de balles, des fissures, et recouvert par endroits de mousse. Une ambiance post-apo parfaitement retranscrite.

Mais le vrai clin d’œil, c’est bien sûr la brique. Un objet simple, mais redoutable dans TLOU utilisé autant pour attaquer que pour distraire. La voir mise en avant avec autant de sérieux témoigne du respect porté à l’univers du jeu… et de l’humour discret des créateurs.





Une édition limitée, pour les vrais collectionneurs

La statuette, nommée Joel with Brick Bust, mesure environ 21,5 cm de haut. Elle a été conçue par Substance Model Works, qui s’est chargé de la sculpture, du prototype et de la peinture. Attention, il s’agit d’une édition très limitée : seulement 1000 exemplaires dans le monde. Elle sera vendue exclusivement sur le site Dark Horse Direct, au prix de 149,99 $. La livraison de ce collector TLOU est prévue entre octobre et décembre 2025.

Ce nouveau buste vient en complément de celui d’Ellie, déjà sorti par le passé et aujourd’hui en rupture. Les deux pièces ont été conçues pour former un duo sur les étagères des fans. L’une armée de son couteau, l’autre avec sa brique. Deux visions du combat pour la survie. Pour se le procurer, c'est sur ce lien.

Cette annonce intervient alors que la saison 2 de The Last of Us de la série HBO bat son plein. Et si les avis sont partagés, beaucoup saluent la qualité de la production et les performances des acteurs. Le défi d’adapter The Last of Us Part II n’est pas simple, mais la série reste très attendue à chaque épisode.

Source : Dark Horse