Après une première saison très convaincante sortie début 2023, l'arrivée courant 2025 de la très attendue saison 2 de The Last of Us par HBO se précise.

Alors que le tournage de la saison 2 de The Last of Us bat son plein, Deadline nous en précise la fenêtre de sortie. S'il faudra se montrer un peu patient pour retrouver Joel et Ellie cette fois sur HBO Max, leur retour s'avère plutôt proche.

La sortie de la saison 2 de The Last of Us se rapproche

Il faudra malheureusement se passer de la diffusion de l'adaptation de The Last of Us Part 2 sur Prime Video. Le service d'abonnement d'HBO arrivant en France le 11 juin, c'est là-bas que nous pourrons voir ce que notamment Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann (co-président de Naughty Dog) nous préparent. Attendue courant 2025, la saison 2 arriverait selon Deadline durant la première moitié de celle-ci. Il faudra attendre une annonce officielle pour savoir exactement quand dans cette fourchette de temps.

Compte tenu du fait que les équipes sont actuellement en plein tournage, le retour de The Last of Us sur le petit écran se rapproche en tout cas doucement mais sûrement. Nous avons notamment eu droit à deux images officielles représentant Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsay). Via des images volées, nous avons également eu un aperçu de Dina (Isabela Merced). Le début du second opus de la franchise phare semble donc pour l'instant à l'honneur.

Quand bien même nous savons que cette saison 2 ne couvrira pas le jeu dans son ensemble, une certaine Abby (Kaitlyn Dever) devrait également y faire son apparition. Nous n'allons pas nous étendre sur son rôle primordial dans cette revisite de l'histoire poignante de ce chef d'œuvre de Naughty Dog. Rendez-vous pour cela (possiblement avec quelques mouchoirs sous la main, au cas où...) dans le courant de la première moitié de l'année prochaine.