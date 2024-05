Le tournage de la très attendue saison 2 de la série The Last of Us par HBO bat son plein, et les leaks pleuvent. Une nouvelle vidéo nous fait ainsi voir l'envers du décor.

Après une première saison acclamée par la critique et le public, la saison 2 de The Last of Us est attendue au tournant. Malheureusement pour les équipes, cela se traduit par des séries de leaks, comme les vidéos ci-dessous. Ceci risque toutefois de divulgâcher la surprise pour certains, et mettre des paillettes dans les yeux des autres. Regardez donc la suite à vos risques et périls.

La série The Last of Us nous met encore des paillettes dans les yeux

Ce week-end, nous avons pu avoir de nombreux aperçus de ce que donnera The Last of Us saison 2 chez HBO via des leaks. Nous avons ainsi découvert plusieurs décors, ainsi que de nouvelles images mettant en scène Ellie (Bella Ramsey) et Dina (Isabela Merced). Le tournage de la série est donc pour l'heure focalisé sur les péripéties des deux jeunes femmes. À ce titre, une vidéo et une image ont fraîchement leaké, pour les voir déambuler dans le paysage post-apocalyptique si propre à la franchise phare de Naughty Dog.

Pour se déplacer rapidement dans ces environnements accidentés, rien de tel qu'une fidèle monture. Nous pouvons ainsi voir les interprètes d'Ellie et Dina sur le dos de la douce Paillette, la jument adoptée par la jeune fille dans la première saison/le premier jeu. Ces nouveaux leaks ont été enregistrés à Nanaimo au Canada, samedi dernier. Nous pouvons ainsi voir que les équipes derrière l'adaptation de The Last of Us sur le petit écran cravachent proverbialement.

La route sera toutefois encore longue pour Ellie, Dina, Paillette et tous les personnages impliqués dans cette seconde saison très attendue. Celle-ci devrait en effet arriver en 2025. Alors que la première saison a été exceptionnellement diffusée en France sur Prime Vidéo, la prochaine devrait l'être exclusivement sur Max, la plateforme de streaming de HBO, qui sera déployée le 11 juin prochain chez nous. Espérons que Neil Druckmann, Craig Mazin et tout le reste du staff profiteront de ce délai imparti pour nous fournir une adaptation à la hauteur du chef d'œuvre qu'était The Last of Us Part 2.