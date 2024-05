Prime Video a sauvé les meubles la semaine passée avec The Beekeeper, le tout dernier film d'action de Jason Statham, la saison 2 d'Outer Range avec Josh Brolin (Dune) et le documentaire 99 sur l'incroyable triplé des Red Devils de Manchester United en 1999. Ca va être un peu plus calme pour les prochains jours, mais il y a tout de même une nouvelle série avec JoeyStarr ainsi qu'un film sorti en mars dernier avec Mark Wahlberg pour les amoureux des bêtes.

Toutes les nouveautés Prime Video du 20 au 26 mai 2024 (S21)

Ce ne sera pas la semaine la plus chargée de Prime Video, mais vous trouverez peut-être des choses à regarder parmi les trois nouveautés du 20 au 26 mai 2024. Pour une fois, on va faire notre dans l'ordre avec la sortie de Machine. Une mini-série ARTE à la croisée de Kill Bill et Karl Marx selon la chaîne franco-allemande. Comment expliquer un tel mélange ? Machine comporte de nombreuses scènes d'action, avec des références des classiques du cinéma, et une relecture de la lutte des classes. Margot Bancilhon tient le rôle principal d'une employé de chaîne de production qui est poursuivie par une unité de commandos de la Direction du Renseignement et de la sécurité de la Défense. Didier Morville, alias JoeyStarr de NTM, est également à l'affiche. Ce sera disponible le 23 mai sur Amazon Prime Video.

Le lendemain, il va falloir sortir les mouchoirs si vous voulez aller au bout d'Arthur the King. Un film avec Mark Wahlberg adapté du best-seller Arthur: L'incroyable histoire du chien qui traversa le monde pour trouver l'amitié. Un long titre qui résume à lui tout seul l'histoire de cette belle rencontre entre un chien errant et un sportif de l'extrême. Mikael Lindnord (Mark Wahlberg) et son nouveau fidèle ami à quatre pattes se soutiendront dans une course d'aventure éprouvante au milieu de jungle équatoriennes. Enfin, Amazon Prime Video pense également aux amateurs de tennis avec l'intégralité des matchs des 11 sessions de soirée. Ce sera à suivre du 26 mai au 9 juillet 2024.