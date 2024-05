Jusqu'à présent l'objet d'images et de vidéos volées du tournage de The Last of Us saison 2, HBO nous présente les premières images officielles de Joel et Ellie !

Après l'énorme succès de la première saison, les équipes derrière The Last of Us se sont lancés à cordyceps perdu sur la saison 2. Nous avons ainsi déjà eu quelques aperçus officieux du décor et des acteurs incarnant des personnages comme Ellie et Dina. Au tour maintenant d'images on ne peut plus officielles de Joel et Ellie, et la garantie d'une sortie de la prochaine saison en 2025.

The Last of Us saison 2 officialisée en images

Puisque Max, la plateforme de streaming de HBO, arrivera en France le 11 juin, la diffusion de la saison 2 de The Last of Us se passera ainsi de Prime Video. Quoi qu'il en soit, les fans l'attendent avec impatience. Celle-ci s'intéressera en effet en partie aux événements de Part 2. C'est d'ailleurs ce qu'illustre HBO avec ces premières images officielles de Joel et Ellie. Nous y voyons en effet un Pedro Pascal vieilli et avec une chevelure un peu plus relâchée. De l'autre côté, nous découvrons Bella Ramsey dans une tenue adaptée au froid.

On peut dès lors spéculer que l'image de Joel est tirée de la fameuse fête au début de The Last of Us Part 2. L'image représentant Ellie pourrait également faire référence au début hivernal du jeu. Au vu des photos volées du tournage, les équipes travaillent en tout cas pour l'instant sur la première moitié du jeu de Naughty Dog. Outre Ellie incarnée par Bella Ramsey et Joel incarné par Pedro Pascal, nous avons également eu des aperçu officieux de Dina, interprétée par Isabela Merced.

Il faudra cela dit faire preuve de patience pour savoir jusqu'où ira la saison 2 dans son adaptation. Gageons que nous aurons le temps d'en apprendre plus d'ici à sa sortie sur Max chez nous, courant 2025.