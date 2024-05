La saison 2 de The Last of Us s'est une nouvelle fois dévoilée et nous vend toujours autant de rêve. On attend impatiemment la suite !

La saison 2 de The Last of Us arrive bientôt, ou presque. On ne sait pas encore vraiment quand elle sortira, mais en tout cas, les choses avancent tranquillement. Lentement, mais sûrement, les scènes se tournent à un rythme régulier. Les fans, quant à eux, s’impatientent. Et en attendant le retour de leur série phare, ils sont sur le qui-vive en espérant décrocher des nouvelles ici et là. Et faute d’avoir de vraies grosses infos officielles, on a une nouvelle fois le droit à des images inédites du tournage et c’est franchement prometteur.

Des images inédites de la saison 2 de The Last of Us, c'est prometteur

Comme ce fut le cas il y a peu, la saison 2 de The Last of Us s’est laissée approcher de manière non officielle. Plusieurs clichés et courtes vidéos ont été prises sur les plateaux de tournage, nous laissant entrevoir Ellie (Bella Ramsay) et Dina (Isabela Merced), mais aussi pas mal de décors. Et une fois encore le maître mot ici est “détail”. Il y en a partout, tout le temps. Les environnements semblent du même niveau que ceux de toute première saison. La végétation a repris ses droits, les ruines sont partout… on y croit dur comme fer.

Les séquences ont été tournées près de L’Oceanic Plaza à Vancouver et devraient représenter Seattle. On note notamment la présence d’une enseigne Weston’s Pharmacy, également présente dans le jeu. Les photos prises nous montrent notamment Ellie et Dina à cheval, mais aussi une scène de dialogue avec un cavalier mystérieux. D'autres images nous dévoilent également quelque chose d'important, un véhicule nous ramenant directement à un lieu emblématique de TLOU2, la fameuse station de télévision.

Plein d'images de tournage donc qui donnent faim. La série s'annonce ultra prometteuse vue d'ici et ça met clairement l'eau à la bouche. En espérant que cette saison 2 de The Last of Us soit aussi bonne que la première. Alors que la saison 1 avait été diffusé sur Prime Video, cette fois, cette dernière pourrait bien l'être exclusivement sur Max, la nouvelle plateforme de streaming HBO qui arrive chez nous très bientôt.