The Flash est t-il le film qui va enfin sauver DC ? Ou du moins qui permet de sauvegarder ce qui reste de l'univers de Snyder ? Si le film ne sort que chez nous que le 14 juin 2023, une partie de la presse ou de rares privilégies ont pu voir le film à l'avance. Sortant en plein chamboulement du DCU, est ce LA bonne surprise ? C'est ce que nous allons voir ensemble.

The Flash : un bon film ?

On commence tout simplement avec un avis qui vient tout droit de la littérature d'horreur à savoir Stephen King en personne qui sur son compte Twitter semble être assez enthousiaste.

J'ai assisté aujourd'hui à une projection en avant-première de THE FLASH. En règle générale, je n'aime pas beaucoup les films de super-héros, mais celui-ci est spécial. Il est sincère, drôle et époustouflant. J'ai adoré.

Plus que simplement enthousiaste, l'auteur explique avoir adoré le film. Si ce n'est pas forcément gage de qualité c'est tout de même un bon signe. Pour Erik Davis de chez RottenTomatoes c'est une très bonne surprise et le film semble aussi tout particulièrement convainquant :

Le film #TheFlash de DC est TREMENDOUS ! Oubliez DC, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Un classique. Une narration inventive, des séquences d'action FANTASTIQUES, un casting formidable. TELLEMENT de détails intellos. Je suis en larmes à la fin. Tout ce que vous attendez d'un film de super-héros et plus encore.

Le meilleur film de super-héros jamais réalisé, rien que ça. De quoi mettre l'eau à la bouche et ce n'est en plus pas le seul spectateur a avoir grandement apprécié l'expérience.

Je suis heureux de confirmer que #TheFlash est le meilleur film DC depuis The Dark Knight. Keaton reprend son rôle emblématique en toute transparence et est rejoint par une Ligue de visages familiers que les fans seront super surpris de voir ?. C'est le genre de film dont nous avons besoin maintenant.

Forcément le coté nostalgique fonctionne aussi très bien et semble être un élément très fort du scénario/long métrage. Difficile de passer à coté de la Madelaine de Proust Keaton qui pour beaucoup est le Batman de leur enfance. Même c'est aussi un des repproches qui est fait au film comme vous allez pouvoir le lire ci-dessous.

Un film qui convainc malgré les défauts

Ce qui ressort des critiques c'est que malgré quelques défauts, dans sa globalité The Flash est bon film DC et un bon film tout court. Jacob de chez DiscussingFilm explique à ce propos :

J'ai regardé #TheFlash hier soir et j'ai eu des sentiments mitigés. L'histoire est géniale avec d'excellents moments d'émotion, mais le rythme était plutôt haché et a fini par nuire à certains des moments les plus impactants du film (prévus). Sasha Calle est remarquable dans le rôle de Supergirl, excellente performance, tandis que chaque réplique de Michael Keaton semblait provenir d'un de ces jouets à phrases accrocheuses.

En plus du cultissime Keaton, Ben Affleck reprendra son rôle de Batman de l'univers DC/SnyderVerse. Et malgré l'amour des fans pour le Batman culte de Tim Burton la présence de l'acteur qui joua jadis le super-héros semble un peu trop faire l'effet d'un élément purement nostalgique. Dans son ensemble, The Flash a reçu de bonnes critiques et il semble désormais peu probable que le film fasse un four au box-office, sauf grosse surprise.