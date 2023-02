Depuis le rachat du réseau social Twitter par le milliardaire Elon Musk les choses changent et pas forcément dans le bon sens. Puisque la nouvelle décision du milliardaire excentrique risque de mettre en péril la sécurité de nombreux comptes sur le réseau social. Explications.

Twitter vous fait payer la sécurité

Depuis quelques années le système de protection à double facteur est une solution très sécuritaire pour l'usager. Grosso-modo, la double authentification est une méthode d'authentification forte par laquelle un utilisateur peut accéder à une ressource informatique (un ordinateur, un téléphone intelligent ou encore un site web) après avoir présenté deux preuves d'identité distinctes à un mécanisme d'authentification. Généralement cela passe par un double mot de passe. Eh bien surprise pour les utilisateurs de Twitter, récemment vous avez pu recevoir le message suivant :

Seuls les abonnés à Twitter Blue peuvent utiliser l’authentification à deux facteurs via SMS.

C'est tout à fait normal, et il faudra donc payer pour protéger l’accès à son compte via son numéro de téléphone mobile. Dans un billet de blog, l’application encourage de se tourner vers des applications de double authentification ou les clés de sécurité. Il faut alors passer soit par Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Lastpass ou tout simplement dépenser de l'argent pour une clé de type Google Titan. Elle est pas belle la vie ? Autant dire que la majorité des utilisateurs, qui n'a pas forcément de grandes connaissances dans les systèmes de sécurité de ce type va tout simplement abandonner et fragiliser encore un peu son compte.

Tout ceci risque bien de ne pas plaire à l'Europe qui surveille scrupuleusement Twitter sur la sécurité de depuis quelques mois comme nous pouvions vous le rapporter au sein de cette news.