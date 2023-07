Le prochain film du nouveau DCU, Superman Legacy, se livre de plus en plus. Après une confirmation de l'âge de l'homme volant, qui aura 31 ans dans cette version, une bombe vient d'être lâchée quant à une partie du reste du casting. De nouvelles recrues qui semblent plaire énormément pour le moment.

Trois nouveaux personnages de Superman Legacy dévoilés

En attendant les sorties de Blue Beetle ou Joker 2, Vanity Fair s'est offert une exclusivité sur Superman Legacy qui fait réagir. Le magazine américain a non seulement révélé la présence de trois nouveaux personnages au casting, mais également les acteurs qui ont été embauchés pour les représenter sur grand écran.

Galanterie oblige, on commence avec la jeune actrice Isabela Merced vue dans Transformers: The Last Knight, Sweet Girl sur Netflix ou Dora et la Cité perdue où elle jouait l'exploratrice. Elle sera la guerrière Hawkgirl dans Superman Legacy. Un personnage qui faisait partie du « Arrowverse » et que l'on a aperçu dans les séries The Flash, Arrow et Legends of Tomorrow sous les traits de Ciara Renée. Une super-héroïne qui peut voler avec ses ailes de faucon, communiquer avec les volatiles, et qui est aussi très à l'aise lorsqu'il s'agit de distribuer des coups lors de combats mano à mano. On la verra également dans le film Marvel Madame Web.

Ensuite, Superman Legacy accueille Edi Gathegi (Darwin dans X-Men : Le Commencement, Crank...) en tant que Mister Terrific alias Michael Holt. S'il est à l'aise au combat, il est surtout connu pour être l'un des hommes les plus intelligents et les plus riches de l'univers DC. Une intelligence dont il se sert pour inventer des choses.

Enfin, on va retrouver l'un des chouchous de l'Internet et ami de James Gunn : Nathan Fillion. On a pu déjà voir l'acteur dans trois productions de Gunn. L'excellente comédie d'horreur Horribilis, The Suicide Squad et Les Gardiens de la Galaxie Vol.3. Le réalisateur a réservé un rôle très important à son camarade dans Superman Legacy, celui de Guy Gardner. L'une des versions de Green Lantern considérées comme la plus comique. Un rôle taillé sur-mesure.

Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Green Lantern / Guy Gardner). Crédits : Vanity Fair.

Le remplacement d'Henry Cavill ne passe toujours pas

Ces ajouts au casting de Superman Legacy plaisent énormément pour l'instant. Même si certains sont prudents et espèrent que le traitement sera à la hauteur. Pour rappel, ce nouveau film a remplacé Henry Cavill, dans le rôle de Clark Kent, par David Corenswet. Et ce pour une question d'âge puisque le super-héros aura 31 ans dans ce long-métrage. Une révélation qui est pour le coup très mal passée. De nombreux internautes ne comprennent pas l'explication et avancent que Cavill aurait très bien pu faire l'affaire.

« Donc il (ndlr : James Gunn) s'est débarrassé d'Henry car il était « trop vieux », alors qu'il fait plutôt jeune pour son âge, et qu'il aurait pu facilement jouer un Superman d'une trentenaire d'années » commente par exemple Thee__DAWG sur Twitter. Pour Lois Lane, James Gunn a été cherché Rachel Brosnahan. La star de la série La Fabuleuse Madame Maisel. Une production originale Amazon Prime Video acclamée par la critique et les spectateurs. Une actrice qui a déjà décroché plusieurs Golden Globes de « Meilleure actrice » pour le show télévisé, ce qui augure du bon pour Superman Legacy.