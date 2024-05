The Boys nous donne déjà des nouvelles de sa saison 5 et elles sont excellentes. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter ! Ça tombe bien, on a la saison 4 qui arrive à grands pas.

La prochaine saison de The Boys arrive très bientôt sur Prime Video. Après une troisième saison épicée qui s’est terminée sur un final violent à tous les niveaux, la saison 4 de The Boys est attendue au tournant. C’est d’autant plus vrai que les événements de la saison 1 de Gen V, le spin-off plus que jamais ancré dans l’univers de la série, ont très largement redistribué les cartes et promettent du très très lourd pour la suite des événements. Les acteurs et les showrunners nous ont prévenus, la saison 4 va faire mal, très mal.

La saison 5 de The Boys donne déjà de ses nouvelles !

On l’attend donc de pied ferme et, bien qu’elle ne soit pas encore sortie, la série a d’ores et déjà affirmé qu’elle reviendrait au minimum pour une saison 5. Une annonce qui a fait flamber les fans, d’autant que Gen V sera parallèlement renouvelé pour une saison 2, même si la disparition tragique d’un de ses acteurs principaux risque de pas mal bouleverser les projets. The Boys saison 5, c’est donc acté. Mais l’excellente nouvelle, c’est qu’en prime, le travail a déjà commencé ! Comme nous le rapporte Screenrant, la salle d'écriture est en effet active depuis près d’un mois maintenant.

Ça veut dire que les premières lignes sont déjà écrites, que les idées sont mises sur la table et que tout roule. Ce qui est surtout une bonne nouvelle ici, c’est qu’il est très probable que nous n’ayons pas à attendre bien longtemps avant de voir arriver la suite. Une très bonne chose. Mais que les fans se rassurent, l’univers de The Boys a encore beaucoup de ressources même si tout ne roule pas comme prévu, un autre spin-off est aussi en préparation et se déroulera quant à lui au Mexique.

Pour l’heure donc, on attend déjà la saison 4 de The Boys dont les 3 premiers épisodes seront diffusés sur Prime Video en juin. Le reste de la saison sera proposé au rythme d’un épisode par semaine. Le grand final serait donc prévu pour la mi-juillet.