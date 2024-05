La série The Boys va bientôt sortir sa saison 4. Mais hélas, toutes les nouvelles ne sont pas bonnes, surtout si l'on est un spectateur impatient. C'est le moins que l'on puisse dire.

La série The Boys est un tel succès qu'elle a le droit à plusieurs idées de spin-off. En plus de Gen V, d'autres projets sont en route. Aujourd'hui, nous pouvons enfin avoir quelques nouvelles, grâce aux indiscrétions du média EW, toujours bien informé quand il s'agit de ce genre de sujet. Que pouvons-nous apprendre exactement ? Pas forcément une bonne nouvelle. Hélas.

The Boys a une mauvaise nouvelle

En fait, le spin-off mexicain de la série à succès The Boys ne sera pas disponible sur Prime Video de sitôt. Eric Kripke, le showrunner de la franchise, a révélé que le projet est encore loin d'être finalisé. Malgré l'engouement des fans, de nombreux aspects de la série sont encore en phase de développement. Lors d'une interview avec Entertainment Weekly, Kripke a indiqué que l'équipe travaille actuellement sur le scénario du pilote. Gael Garcia Bernal et Diego Luna, attachés au projet en tant que producteurs exécutifs, participent activement aux discussions. Le scénariste Gareth Dunnet-Alcocer, connu pour son travail sur Blue Beetle de DC, est en charge de l'écriture de cette nouvelle série.

L'un des défis majeurs pour The Boys: Mexico est de garantir que le spin-off puisse se tenir seul sans que les spectateurs aient besoin de connaître en détail la série originale ou son autre spin-off, Gen V. Kripke insiste sur le fait qu'il ne veut pas que les téléspectateurs se sentent obligés de regarder toutes les séries de l'univers The Boys pour comprendre le nouveau spin-off, car cela pourrait être perçu comme contraignant.

En plus de leur rôle de producteurs exécutifs, Bernal et Luna pourraient également apparaître dans des rôles mineurs, bien que cela ne soit pas encore confirmé. L'équipe se concentre actuellement sur la création d'une base solide pour le spin-off, avant de penser aux clins d'œil et aux références à la série originale.

En attendant, la saison 4 arrive bientôt, plus précisément le 13 juin prochain.