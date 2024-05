La saison 4 de The Boys sera disponible sur Amazon Prime Video le 13 juin 2024. Et après cela, quel avenir pour la série ? Une formidable nouvelle vient de tomber.

S'il n'y avait qu'une seule série Prime Video à retenir, ce serait sûrement The Boys. Le show d'Eric Kripke (Supernatural) a tout de suite trouver sur la plateforme et dans le monde du petit écran. Les fans du comics original ont ainsi pu se replonger dans une oeuvre majeure américaine, et les nouveaux venus ont pu découvrir une satire féroce, violente et ultra gore savoureuse. Un programme original d'Amazon qui connaît un gigantesque succès depuis ses débuts en 2019 avec la saison 1.

Une énorme nouvelle pour The Boys sur Amazon Prime Video

Il ne reste plus qu'un peu moins d'un mois avant l'arrivée des trois premiers épisodes de The Boys saison 4 sur Prime Video. Ils seront disponibles dès le 13 juin 2024, mais après cela, Amazon a fait le choix de retourner à une diffusion hebdomadaire, très certainement pour créer une forte attente et empêcher que des gens ne s'abonnent, bingwatche la saison durant un week-end, et résilient par la suite. Patience donc puisque l'épisode final ne sera diffusé que le 18 juillet 2024. Et après, que va t-il se passer pour ces super-héros qui ont tout d'anti-héros ? L'heure de la retraite ? Impossible pour les créateurs et le service SVOD de tirer un trait sur The Boys.

Dans un communiqué de presse officiel, on apprend qu'il y aura bel et bien une saison 5 à The Boys puisqu'Amazon et Sony Pictures ont donné leur feu vert. « Depuis le lancement, les fans du monde entier ont suivi The Boys dans cette aventure sauvage et sans concession. Nous ne pourrions pas être plus fiers de nos producteurs, de nos scénaristes, de nos acteurs et de notre équipe qui ont donné vie à cette folie géniale. Maintenant, avec l'annonce d'un cinquième chapitre, nous avons hâte de voir dans quelle direction Eric Kripke ira ensuite » a déclaré Katherine Pope, présidente de Sony Pictures Television (via Amazon).

La saison 5 est signée, c'est officiel !

Le showrunner a également commenté l'excellente nouvelle et a tenu à remercier Sony et Amazon MGM.

The Boys pourrait être le meilleur travail que je n'aurai jamais. Quelle autre série me permet d'écrire sur la politique, le capitalisme, la famille et sur des organes génitaux qui explosent - même si ce n'est pas dans cet ordre ? Les acteurs et l'équipe sont profondément reconnaissants envers Sony Pictures Television et Amazon MGM de nous avoir donné l'opportunité de raconter cette histoire avec une nouvelle saison. Mon seul problème étant qu'en raison d'une année qui promet d'être exempte de tout conflit ou désinformation, nous ne savons pas trop sur quoi écrire... Eric Kripke via un communiqué de presse.

En plus de deux saisons supplémentaires pour The Boys, on rappelle à toutes fins utiles que la saison 2 de Gen V arrive sur Prime Video.