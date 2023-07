Si vous aimez le monde fabuleux des super-héros et que Marvel et DC vous sortent par les yeux, la série satyrique The Boys de chez Amazon, ou du moins son spin-off Gen V arrive bientôt. Concrètement il s'agit d'une œuvre qui se concentre sur des personnages totalement nouveaux (et plus jeunes) qui étudient au sein de la seule université au monde de super-héros : la Godolkin University School of Crimefighting de chez Vought International. Si ça vous tente voici enfin un tout nouveau trailer.

Attention c'est très gore

C'était prévu de longue date par les créateurs, le spin-off Gen V souhaite nous montrer de jeunes hommes et femmes qui apprennent à manier leurs pouvoirs et qui sont bourrés d'hormones. L'occasion de montrer un show totalement décomplexé coté gore et sexualité. Preuve en est avec la bande annonce ci-dessus qui est qui particulièrement sanglante. Un budget fausse hémoglobine qui doit atteindre des sommets. Cette vidéo est aussi une bonne opportunité d'admirer tout le casting dont notamment Jaz Sinclair (Roz dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina), Patrick Schwarzenegger (le fils de Schwarzenegger), Lizzie Broadway (The Rookie), Chance Perdomo (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), London Thor (Shameless) ou encore Maddie Phillips (Supernatural, Ghost Wars). Pour découvrir tout cela il faut désormais attendre le 29 septembre prochain.

Pour patienter dans l'attente de la saison 4 de The Boys

Si c'est évidemment une œuvre à part entière avec ses qualités c'est aussi un très bon moyen de patienter pour la saison 4 de The Boys qui pour mémoire n'a toujours pas de date de sortie. En effet l'intégralité de la série est retardée suite à la grève des scénaristes à Hollywood qui est désormais rejointe par celle des acteurs. Une situation qui est loin de se terminer d'après les derniers retours. Pour mémoire, The Boys est une série télévisée diffusée sur Amazon Prime Video. Elle a été lancée le 26 juillet 2019 et est basée sur la bande dessinée du même nom écrite par Garth Ennis et co-créée, conçue et illustrée par Darick Robertson. L'intrigue se déroule dans un monde où les super-héros sont réels et acclamés comme des célébrités par le public. Cependant, la différence avec Marvel c'est que l'œuvre adopte une approche sombre et réaliste du genre. C'est aussi une mise en abyme et une grosse critique du fonctionnement de la société américaine et de consommation.

Que pensez-vous de la bande annonce de Gen V ?