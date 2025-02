Qu'attendre des plateformes de streaming vidéo (Netflix, Disney+, Max, Prime Video) du 17 au 23 février 2025 ? Si vous avez un peu décroché ces derniers temps, la plateforme a accueilli l'un des meilleurs films d'une saga culte avec Prey, le prequel de Predator. Sans surprise, cette exclusivité Disney Plus / Hulu n'a pas tardé à intégrer le top 10 France, au même titre qu'À Contre-Sens Londres, le remake de l'un des plus gros succès du service d'Amazon. Le célèbre Takeshi Kitano est quant à lui revenu avec le long-métrage Broken Rage.

Tous les films Prime Video du 17 au 23 février 2025

On espère que vous profitez bien des dernières sorties films Prime Video, parce qu'il n'y en aura pas durant la semaine du 17 au 23 février 2025. À défaut de nouveautés, on vous recommande vivement de regarder Prey, un survival vraiment efficace avec l'une des plus grandes créatures du cinéma. Mais aussi le cultissime thriller Le Silence des Agneaux qui a été ajouté dès le début du mois. En lieu et place des films habituels, l'humouriste Redouane Bougheraba proposera son spectacle « Du Panier à l'Orange du Vélodrome » sur Amazon Prime Video le 21 février 2025. Une captation qui a été réalisée l'année dernière dans le mythique stade marseillais. Des stars de différents horizons (Jul, Gad Elmaleh... ont répondu présents pour l'événement. Si vous êtes receptifs à l'impro, c'est l'un des artistes en vogue dans l'hexagone.

21/02 Redouane Bougheraba : Du Panier à l’Orange du Vélodrome - Spectacle



Toutes les séries du 17 au 23 février 2025

Malgré l'absence de films, Prime Video devrait largement tirer son épingle du jeu avec la seule série de la semaine du 17 au 23 février 2025. La saison 3 de Reacher débarque en effet très bientôt. « Reacher tombe au cœur d'une vaste entreprise criminelle alors qu’il essaie de sauver un informateur sous couverture de la DEA, dont le temps est compté. Il découvre alors un monde de secret et de violence, et se retrouve confronté à des affaires non réglées de son propre passé ».

Ce show télévisé, qui a été créé en se basant sur les livres de Lee Child, est tout bonnement l'un des plus gros succès de la plateforme depuis ses débuts. Ce fut même le plus gros carton de 2023 sur Prime Video. La saison 3 de Reacher sera disponible à partir du 20 février 2025. En route pour battre des records ? C'est bien possible la ferveur autour de production Amazon Original.

20/01 Reacher - saison 3



Source : Amazon Prime Video.