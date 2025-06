Le temps file à toute vitesse, et nous voilà déjà, en un battement de cil, au mois de juillet 2025. L’occasion, notamment, de découvrir les nouveautés de Prime Video. Hélas, pour le moment, le programme reste assez maigre, car Amazon n’a pas encore révélé l’intégralité de sa sélection.

Tous les films Prime Video de juillet 2025

Comme expliqué, le programme reste pour l’instant assez léger, car nous n’avons pas encore l’intégralité de la sélection. Amazon n’a pas encore communiqué à ce sujet. On commence doucement sur Prime Video avec un film prévu pour le 2 juillet, Heads of State, qui promet un cocktail explosif d’action et d’humour. Mené par un duo de choc, Idris Elba et John Cena, le film joue la carte du blockbuster décomplexé avec des séquences musclées et un ton volontairement second degré. Sur fond de complot international et de missions secrètes, ce long-métrage s’annonce comme une alternative estivale parfaite pour les amateurs de divertissement sans prise de tête. De quoi bien lancer le mois sur Prime Video.

Deux jours plus tard, Prime Video mise sur la diversité avec Uppu Kappurambu, un film indien prévu pour le 4 juillet. Encore peu connu du grand public occidental, ce long-métrage attire l’attention par son titre intriguant et son ancrage culturel fort. L'occasion de découvrir une facette du cinéma tamoul ou télougou (en fonction de la version) souvent absente des plateformes majeures. Un ajout original qui séduira les curieux et les amateurs de cinéma du monde.

2/07 Heads of State



4/07 Uppu Kappurambu



Les séries Prime de juillet 2025

En attendant les grandes nouveautés du mois, Prime Video continue de proposer de nouveaux épisodes de sa série Countdown. Ce thriller à suspense, porté par une intrigue efficace et une tension constante, accueille un épisode inédit cette semaine. Sans être une sortie phare, la série a de quoi retenir l’attention des amateurs de mystère et permet de patienter en attendant les ajouts plus importants du mois.

02/07 Countdown épisode 4



Source : Prime Video