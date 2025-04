La série The Boys, diffusée sur Prime Video, est loin d’avoir dit son dernier mot. Et d’après l’un des acteurs principaux, la saison 5 s’annonce tout simplement énorme.

C’est la fin d’une ère. La saison 5 de The Boys sera bel et bien la dernière. Le tournage est en cours à Toronto, et selon Antony Starr, l’interprète d’Homelander, les fans ne sont pas prêts pour ce qui les attend. Entre surprises, chaos et émotion, la conclusion de la série promet d’être mémorable. Décidément, avec ce que l'on a pu apprendre hier, les bonnes nouvelles ne s'arrêtent plus.

Une fin assumée (et bienvenue) pour The Boys

Cela peut surprendre, mais Antony Starr est plutôt content que la série s’arrête maintenant. Lors d’une récente interview avec Collider, il a confié qu’il préférait voir The Boys partir en beauté sur Prime Video, plutôt que de s’éterniser.

"J’adore la série, vraiment. Mais je préfère quand les choses s’arrêtent au bon moment."

Ce choix, partagé par le créateur Eric Kripke, permet à l’équipe de garder le contrôle et de terminer l’histoire comme elle l’entend. Une rareté dans le monde des séries à succès. Si vous pensiez pouvoir deviner ce qui va se passer, oubliez. D’après Starr, les scripts de cette saison 5 de The Boys sont aussi imprévisibles que jamais.

"À chaque fois, je crois savoir ce qui arrive. Et puis non. Quelque chose de dingue se produit."

Les fans de la première heure le savent : The Boys adore prendre son public à contrepied. Il y a donc fort à parier que cette dernière ligne droite ne fera pas exception.

Homelander et la fin d’un monstre ?

Depuis le début, le public attend la chute d’Homelander. Mais est-ce vraiment ce qui va se passer ? Là-dessus, Antony Starr reste discret. Il ne révèle rien de précis, mais il tease un final de The Boys qui va faire parler.

"Je connais la fin. Et franchement… certains vont être choqués. D’autres carrément surpris. Mais tout le monde va être captivé."

Une chose est sûre : la conclusion de The Boys ne laissera personne indifférent. Mettre un point final à une série aussi populaire n’est jamais simple. Pourtant, toute l’équipe semble déterminée à offrir une sortie à la hauteur du phénomène. Pas de demi-mesure, pas de compromis. Juste une dernière salve d’épisodes à la fois dingue, violente et, peut-être, un peu émotive.

