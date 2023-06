On pourra dire tout ce que l'on veut sur Robert Pattinson mais force est de constater que c'est un excellent Batman et que la suite du film de 2022 est particulièrement attendue par les fans du chevalier Noir et de DC Comics. Mais mauvaise nouvelle pour tout le monde, le long métrage est très largement repoussé...

The Batman 2 ce n'est pas pour tout de suite

Pour faire simple le tournage de The Batman 2 avec Robert Pattinson a été retardé et il ne sera plus question d'un début de tournage en novembre 2023 comme prévu précédemment. Le dit retard pourrait être lié à la grève hollywoodienne des scénaristes. car toutes les activités d'écriture ont été interrompues et les scénaristes du film, respectivement Matt Reeves et Mattson Tomlin participent activement à la grève. Celle-ci a pour but d'exiger des salaires et une politique de travail équitables pour tous les scénaristes, un objectif légitime qu'il est difficile de dénigrer tellement il tombe sous le sens.

Le tournage de The Batman 2 devrait maintenant commencer en mars 2024 à Londres, au Royaume-Uni. La sortie de la suite Batman est prévue pour le 3 octobre 2025, soit dans plus de deux ans ce qui devrait laisser assez de temps pour terminer la production... Sauf si la grève s'éternise et dans ce cas nous devrions avoir le droit à un report complet de la date de sortie comme c'est le cas pour bon nombre de projets, même chez les plus grosses entreprises comme Disney.

The Batman est t-il dans le DCU ?

The Batman 2 continuera de faire partie d'un univers DC distinct/alternatif différent du projet massif DCU que sont en train de mettre en place Peter Safran et James Gunn. Pour cet univers nous devrions avoir affaire à un autre acteur dans le rôle du Chevalier Noir et on ne sait pas encore de qui il s'agira. Notons que le dit film porte le nom de The Brave and the Bold, libre adaptation du Comics de Grant Morison qui porte sur l'histoire de Damian Wayne, fils caché de Batman. Nous aurons aussi l'occasion de croiser Superman via un film éponyme ainsi que d'autres surprises. Etrangement rien n'existe actuellement à propos de la Ligue des Justiciers qui est pourtant l'un des groupes de super-héros favoris des fans de DC Comics. Warner a peut être envie de passer à autre chose après toute la folie autour de l'œuvre de Snyder ?