La série Star Wars The Acolyte se montre une nouvelle fois et nous annonce du très très lourd. Ça a l'air tout simplement spectaculaire !

Attendu de pied ferme par une armée de fans, The Acolyte est LA prochaine grosse série Star Wars à venir sur Disney+. Après une annonce et un premier trailer plus que remarqué, la série s’offre une nouvelle bande-annonce toujours aussi impressionnante. Il faut dire que sur le papier, le projet fait sacrément envie.

La série Star Wars The Acolyte nous en met plein les yeux encore une fois

L’univers Star Wars est vaste, très, très vaste. Ça fait des années que l’on parcourt les étoiles à travers de nombreux films, livres et désormais des séries live action ou animées en pagaille si bien qu’il est difficile de s’y retrouver pour les non-initiés. Quoi qu’il en soit, les fans eux, en ont clairement pour leur argent. Avec The Acolyte, Star Wars devrait nous en dire davantage sur l’une des périodes les moins explorées de son univers puisqu’elle se passera bien avant tout ce que l’on connaît, à une époque lointaine, très lointaine, avant les premiers films de la saga.

Reste maintenant à voir comment tout ça va se goupiller, mais avec un casting 5 étoiles comprenant notamment Carrie-Anne Moss (Matrix), Amandla Stenberg (Hunger Games), Dafne Keen (Logan) ou encore Manny Jacinto (The Good Place) on devrait être rassurés, d’autant que derrière la caméra on retrouve Leslye Headland l’une des créatrices de la série Poupée Russes sur Netflix et qui a déjà travaillé sur des blockbusters comme Cloverfield. Nous verrons ce que donnera le produit fini, mais en attendant, les premiers visuels donnent sacrément faim. The Acolyte sera diffusé dès le 4 juin prochain sur Disney+ avec un premier épisode XXL en deux partie.