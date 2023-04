Le film Super Mario Bros sort ce mercredi 6 avril 2023, mais la presse a été autorisée a publié ses critiques. À l'international comme en France, cette nouvelle adaptation ne semble pas faire l'unanimité. Certains adorent bien entendu, quand d'autres ont détesté et jugent le long-métrage « sans intérêt ». Et en termes de notation, c'est même assez faible outre-Atlantique.

Le film Super Mario Bros. reçoit un accueil mitigé aux US

Alors que le plombier pourrait revenir sur Nintendo Switch avec un nouveau jeu, le film Super Mario Bros. fait actuellement l'actualité. Pour le meilleur... comme pour le pire. Déjà visible dans les salles américaines et anglaises, cette adaptation écope d'un score de 54% sur Rotten Tomatoes avec 100 critiques publiées. Comme signalé par nos confrères de VGC, c'est inférieur à Détective Pikachu ou les longs-métrages Sonic, qui comptent toutefois plus d'avis. À nuancer donc pour l'instant. En revanche, c'est intéressant de se pencher sur les impressions en elles-mêmes, et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, elles ne sont pas toutes dithyrambiques au sujet de ce film Super Mario Bros.

Pour le média Rolling Stone, c'est prometteur : « En tant que première tentative sérieuse de Nintendo de conquérir Hollywood, c'est un point d'entrée réalisé avec amour » a écrit le journaliste Christopher Cruz. Le site Variety est encore plus emballé que leurs confrères : « Son inventivité est contagieuse. Vous n'avez pas besoin d'être un fan de Mario pour y être réceptif. Mais le film Super Mario Bros va rappeler aux millions pourquoi on utilise le terme de joystick » nous fait savoir Owen Gleiberman.

Selon, Soren Andersen du Seattle Times, le film Super Mario Bros « met en scène des pixels sans personnalité ». The Telegraph assassine le long-métrage et fait un parallèle avec celui de 1993. D'après eux, aucun doute possible, c'est bien pire : « Quelque part, cette nouvelle adaptation animée du jeu vidéo est encore pire que l'abominable live-action de 1993. Même les images de synthèse sont de second zone ». Mauvaise foi ou réalité ? Et en France ? L'accueil est-il chaud, froid ou tiède ?

Qu'en pensent les critiques françaises ?

Et en France, le film Super Mario Bros. s'en sort-il mieux ? C'est un peu le même son de cloche avec des critiques extrêmement positives, mitigées et très négatives. En d'autres mots, il ne fait pas non plus l'unanimité dans nos contrées pour la presse spécialisée.

Pour IGN France, les fans devraient repartir avec la satisfaction d'avoir vu une bonne adaptation. « Super Mario Bros est peut-être le premier vrai "bon film de jeu vidéo" qui ne mélange pas les torchons et les serviettes, porté par une animation quali et une bonne compréhension de son univers. Les fans seront satisfaits » peut-on lire. Au sein de la rédaction d'Ecran Large, le constat est similaire « S'il ne cherche pas forcément à sortir des tuyaux et ne prend pas vraiment de risques avec un scénario très balisé, le film n'en est pas moins énergique et généreux, soit tout ce qu'on a de plus en plus de mal à retrouver dans les blockbusters ».

En revanche chez nos confrères de CinéSéries, c'est plus mitigé « Divertissement aussi sympathique qu'oubliable, Super Mario Bros, le film va surtout séduire les plus petits d'entre nous ». Le site / magazine Première n'y voit qu'une grande pub géante « En se contentant d’être un produit officiel Nintendo, Super Mario Bros raconte une histoire à la fois mollassonne (Bowser veut conquérir le Royaume Champignon parce que) et tarte (Mario veut prouver à son papa qu’il vaut quelque chose en tant que plombier -sérieusement ?), le tout rythmé par des tubes des années 80 comme Take On Me ».

Si vous allez le voir, veillez bien à regarder le générique car il y a une surprise.