Super Mario Bros est un excellent film, plein de succès. C'est bien simple, il est même entré dans le top 20 des plus gros succès mondiaux avec 1,28 milliards de dollars de recettes mondiales. Une somme considérable qui prouve une fois de plus à quel point les licences de Nintendo sont puissantes au sein du grand public. Partant de ce postulat il était évident qu'une suite allait être en préparation, sauf que...

Super Mario Bros 2 dans la mouise

C'est au sein du média etonline que l'acteur qui double Mario alias Chris Pratt, a discuté de la suite inévitable pour le film Super Mario Bros. qui a fait sensation au box-office. L'homme a notamment déclaré que des nouvelles arriveraient bientôt. Sauf qu'actuellement se tient une grève à Hollywood qui frappe de plein fouet toute l'industrie. En conséquence de quoi il déclare :

Nous sommes au milieu de cette grève des scénaristes , et donc tout a été mis en pause et en attente pour les bonnes raisons. Je soutiens vraiment la WGA et nos écrivains. Lorsque les négociations seront terminées et que les écrivains se sentiront à l'aise pour aller de l'avant, il sera temps de commencer à parler de la suite.

Vous avez compris nous ne sommes pas prêts de pouvoir aller au cinéma pour voir Super Mario Bros. 2. Les scénaristes demandent à raison une meilleure répartition des revenus et donc une plus grande rémunération, ce qui se peut comprendre. Et tant qu'un compromis ne sera pas trouvé avec les différentes productions, tout les films et séries vont être en pause pendant une durée interminée. Chris Pratt n'est pas le seul acteur du milieu à soutenir la grève et de nombreux autres artistes et réalisateur soutiennent le mouvement. On peut notamment citer Mark Ruffalo (Hulk dans le MCU), Colin Farrell (Alexandre), Chris Pine (Wonder Woman) ou encore Sean Penn (Into the Wild). Même de gros réalisateurs comme Christopher Nolan qui est bientôt de retour sur les écrans avec Oppenheimer soutient massivement la grève des scénaristes.

Une pluie de films et séries en pause

Cette grève frappe tout le monde et même les énormes productions comme Amazon ou Disney sont touchées. D'ailleurs on pouvait apprendre récemment que la série The Mandalorian était aussi en pause ainsi que The Last of Us. Même chose pour le film Blade et la saison 5 de Stranger Things. En 2007 nous avions déjà eu une grève des scénaristes d'une durée de 101 jours. À l'époque ce conflit social et juste avait coûté 2 milliards de dollars au secteur... Les productions auraient donc tout interet à se mobiliser rapidement pour faire bouger les choses. Car Super Mario Bros n'est que le début d'une très longue liste.