Le catalogue de Netflix est brûlant cette année. Entre les nouveautés et les conclusions très attendues, les abonnés ont largement de quoi se mettre sous la dent. Mais l'un des plus gros morceaux de 2025 pourrait se jouer avec la saison 5 de Stranger Things si la sortie se confirme pour les prochains mois. Toutefois, ce ne sera pas le seul projet autour de la licence qui occupera les fans. Une autre série est en préparation, les détails commencent à se dévoiler.

Une belle surprise pour les fans de Stranger Things

La fin de Stranger Things laissera assurément un manque sur Netflix. Même si les saisons ne s'enchaînent pas à un rythme annuel, l'aura de l'œuvre des frères Duffer est colossale. Il faut dire que la série s'est très vite démarquée comme l'une des plus grandes réussites de Néné. En 2021, c'était tout bonnement le deuxième programme le plus visionné de la plateforme, juste après Squid Game, avec plus d'1 milliard d'heures de visionnage.

En ce sens, Netflix a profité du succès pour lancer un tas de produits dérivés et de spin-off. Des romans ont notamment vu le jour et même une pièce de théâtre. Dès lors, est-ce si étonnant que Netflix ait annoncé une toute nouvelle série Stranger Things en 2023 ? Pas tant que ça, mais quand même. Les fans vont d'ailleurs être ravis car, après deux ans, la plateforme dévoile enfin son titre.

Du nom de Tales From 85, il s'agira en fait d'une série d'animation. Dans le communiqué officiel, Matt et Ross Duffer racontent qu'ils ont « toujours rêvé d'un Stranger Things animé dans la veine des dessins animés du samedi matin que nous avons aimés en grandissant ». C'est un « rêve » qui devient réalité pour eux !

Qui plus est, si on en croit cette description, le dessin animé Stranger Things Tales From 85 devrait adopter une style rétro, proche de l'esprit de la licence. On pense donc déjà aux graphismes de certains jeux mobiles développés par Netflix. Enfin, il devrait prendre la forme d'une série d'anthologies se concentrant sur la période 1985, soit celle de la saison 3. Avec tout ça, cette nouveauté devrait beaucoup plaire aux fans qui en apprendront davantage à son sujet à l'occasion du Festival d'Annecy, du 8 au 14 juin 2025.

Artwork du jeu vidéo Stranger Things: Puzzle Tales. © Netflix.