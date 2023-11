La saison 4 de Stranger Things s'est terminée sur un événement qui a laissé en haleine des centaines de milliers de spectateurs. Ces derniers n'attendent plus qu'une chose : la suite. Malheureusement, ce n'est pas encore prêt d'arriver, même si le processus devrait s'accélérer. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas les créateurs de la série de donner des nouvelles de la saison 5. Et justement, celle-ci a été teasée sur les réseaux sociaux dans le cadre du « Stranger Things Day », avec d'autres surprises en prime.

La saison 5 de Stranger Things se dévoile

Comme vous pouvez vous en douter, nous ne parlons pas d'une bande-annonce ou d'un teaser montrant des personnages en action. Néanmoins, nous avons pu avoir un aperçu de la toute première scène de la saison 5 de Stranger Things. Ne vous enflammez pas, il s'agit simplement d'une capture d'écran du script de l'épisode qui lancera le final de la série. C'est une manière de nous teaser plutôt sympathique, et les quelques lignes qu'on voit nous plongent déjà dans l'ambiance du show.

Difficile de comprendre à qui nous avons affaire. Un vent glacial, des arbres qui craquent... Une « voix d'enfant » est mentionnée, et elle chanterait une musique qui sera visiblement facile à reconnaître. S'agit-il d'un membre du casting de Stranger Things ? Pour l'instant, impossible de le savoir, mais ça met l'eau à la bouche. Rappelons que la sortie de la saison 5 a pris du retard du fait de la grève des scénaristes à Hollywood. Celle-ci a pris fin, mais certains acteurs sont toujours mobilisés. Nous ne savons pas si le tournage a débuté, et il ne faut ainsi pas espérer la visionner avant 2025. Outre cette annonce, cette journée très spéciale fut l'occasion pour Stranger Things de dévoiler tout un tas de collaborations. La plupart d'entre elles vont sans doute ravir les fans, car il y a de quoi faire.

Des collaborations à ne plus savoir quoi en faire

On le sait, la série a conclu des partenariats dans la sphère vidéoludique. Rien de neuf, mais cela sert de piqûre de rappel pour les plus curieux. Steve et Nancy sont donc toujours jouables dans Dead by Daylight, et surprise, Eleven, Hopper et le Demogorgon sont disponibles à l'achat dans Fortnite. Si vous avez envie d'incarner vos personnages préférés de Stranger Things dans ces jeux, c'est le moment de s'y mettre. Par contre, si vous préférez prendre le manteau du grand méchant, c'est également faisable. En effet, le 30 novembre prochain, il sera possible de jouer Vecna en réalité virtuelle dans Stranger Things VR sur Meta Quest. Un jeu totalement inédit cette fois, qui sortira dès le 30 novembre prochain.

D'autres collaborations ont également été annoncé, comme celle avec le site Fooji pour remporter, entre autres, un billet vers Londres pour assister à la pièce de théâtre Stranger Things : The First Shadow. Sinon, vous pouvez vous retrancher sur les glaces Scoops Ahoy qui viennent d'être dévoilées par Netflix. En bref, il y en a pour tous les goûts, même si nous n'avons pas encore de date de sortie pour la saison 5. Vu le teasing des showrunners, ça ne saurait peut-être tarder.