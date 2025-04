Si Arcane vous manque, sachez que les fans français vont avoir droit à un événement exclusif qui devrait en ravir plus d’un. Voici ce qu’il faut savoir.

En ce moment, c’est la fête pour les fans d’Arcane. En plus du collector magnifique que tout le monde s’arrache, la série inspirée de League of Legends réserve une nouvelle surprise, et pas des moindres, spécialement pour ses fans, notamment en France. De quoi ravir ceux qui aiment approfondir leurs connaissances quand un univers les passionne.

Arcane a encore une surprise pour vous

Ainsi, du 8 au 14 juin 2025, le Festival d'Annecy va vibrer au rythme de Piltover et Zaun. La série animée Arcane, fruit de la collaboration entre Riot Games et le studio français Fortiche, sera à l'honneur avec une exposition immersive exclusive. Une expérience gratuite, mais éphémère… et à ne surtout pas manquer.

Si vous avez été bluffé par la série Arcane sur Netflix, cette expo est faite pour vous. En effet, l’équipe derrière la série a imaginé un parcours immersif, pensé comme une véritable plongée dans l’univers visuel de la série. Au programme : artworks exclusifs, extraits inédits de la saison 2 et autres pépites visuelles. L’occasion rare de découvrir l’envers du décor, et de comprendre comment cette série d’animation a réussi à repousser les limites du genre. Et puis voir des œuvres en physique, cela a toujours un charme particulier inexplicable.

Une expérience unique, à durée limitée

Attention toutefois : cette expo Arcane n’aura lieu qu’une seule semaine, dans un seul lieu, et il n’y aura pas de rediffusion. C’est un événement ponctuel, presque confidentiel, avec des places limitées. Bref, si vous êtes fan d’animation ou amateur d’univers narratifs forts, il va falloir être réactif.

Depuis sa sortie en 2021, Arcane a mis tout le monde d’accord. Même ceux qui ne connaissaient rien à League of Legends ont été séduits. Avec son esthétique marquante, ses personnages nuancés et son animation d’exception, la série a prouvé que le jeu vidéo pouvait donner naissance à des œuvres puissantes et émouvantes. Pas étonnant donc qu’elle soit mise à l’honneur dans le cadre du Festival international du film d’animation d’Annecy. Considéré comme la capitale française du genre.

Source : Annecy Festival