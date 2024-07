Alors que Ridley Scott a déjà validé Alien Romulus, le réalisateur va faire revivre l'un de ses chef d'œuvres avec Gladiator 2. Une suite qui n'était pas spécialement demandée puisque le film avec Russel Crowe et Joaquin Phoenix se suffisait à lui-même. Mais voilà, quatorze ans après ce bijou du cinéma, le cinéaste pense avoir l'idée qui fera mouche et qui fera mentir les sceptiques. Et pour cela, il s'est entouré d'un casting très solide qui conjugue présent et passé.

Les premières images de Gladiator 2

Malgré la grève des scénariste et des acteurs, Ridley Scott a pu réunir ses équipes en début d'année pour boucler le tournage de Gladiator 2. D'après les premiers retours, le papa d'Alien, Thelma et Louise ou encore de Black Rain ne s'est pas fixé de barrières. Le résultat serait épique et le réalisateur offrirait une fresque digne du précédent volet. « Eh bien, le premier trailer de Gladiator 2 est la meilleure chose que j'ai vue jusqu'à présent à la CinemaCom. C'est tout aussi épique et sanglant que ce à quoi on s'attend. C'est juste énorme » a déclaré le journaliste Germain Lussier.

On ne pourra toujours pas voir ce trailer qui fait tant parler, mais Variety donne aux spectateurs de quoi patienter jusqu'à la bande annonce. Les premières images de Gladiator 2 sont arrivées ! Contrairement au précédent cliché, qui ne montrait qu'un logo, on a plusieurs aperçus de Paul Mescal, alias Lucius Verus, le fils de Maximum, Pedro Pascal (The Last of Us) reconverti en gladiateur, Connie Nielsen qui reprend son rôle de Lucilla ou encore de Denzel Washington qui complotera contre Rome. Mais l'image la plus étonnante reste celle de Joseph Quinn. L'acteur d'Eddie Munson dans Stranger Things.

Avec sa perruque rousse et cheveux courts, le contre-emploi est total. Si vous observez, on peut également s'apercevoir Paul Mescal s'arrêtant devant l'armure et l'épée de Maximus Decimus Meridius, qui était joué par Russel Crowe. Gladiator 2 sera au cinéma le 22 novembre 2024 et d'après ces images, ça semble prometteur au moins sur les soin des décors et des costumes.