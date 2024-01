Le tournage de la saison 5 de Stranger Things a officiellement démarré cette semaine, et on a encore un aperçu de la série Netflix avec une grosse révélation pour les fans.

Après des mois d'attente, tout le casting a enfin pu se réunir pour commencer à mettre en boîte les ultimes épisodes de Stranger Things. Eh oui, la saison 5 sera bel et bien la dernière. Selon David Harbour (Jim Hopper), elle va repousser les limites du show télévisé et faire verser quelques larmes. On attend de voir ça avec une certaine impatience, mais il va falloir se montrer patient. La diffusion n'aura sûrement pas lieu avant 2025.

Stranger Things fait revenir cet élément brûlant dans la saison 5

Pour mettre en évidence le début du tournage de Stranger Things saison 5, une image a été partagée avec l'ensemble des personnages principaux de la série Netflix aux côtés des co-créateurs Matt et Ross Duffer. Un deuxième cliché a été publié par l'un des deux frères et concerne cette fois l'acteur Gaten Matarazzo. Alias Dustin Henderson qui fait une grimace démoniaque. Mais ce qu'il faut relever sur cette photo, c'est son t-shirt Hellfire Club qui confirme la survie du cercle Donjons et Dragons fondé par Eddie Munson. Le rebelle du lycée d'Hawkins accro à Metallica qui a un rôle majeur dans la saison 4 de Stranger Things. Et s'il y avait un indice caché ? Attention spoiler !!

Dernier avertissement à toutes celles et ceux qui n'ont pas été au bout de la saison 4

Si vous avez vu la saison 4 de Stranger Things, alors vous savez qu'Eddie Munson meurt dans le monde à l'envers après avoir offert un concert d'anthologie en reprenant Master of Puppets de Metallica. Et s'il faisait un retour d'une manière ou d'une autre ? C'est une théorie insistante qui a pris de l'ampleur à la suite d'un teasing de Roff Duffer qui cache une grosse surprise. Il a en effet dévoilé un listing avec les différents personnages de la série, et parmi eux, un nom est barré et donc invisible. Ce qui a forcément amené les fans d'Eddie Munson à se faire des films.

Complètement délirant ? Pas totalement à vrai dire. Dans une interview, l'acteur d'Eddie Munson, Joseph Quinn, a laissé entendre qu'il pourrait par exemple revenir sur la forme d'une hallucination dans Stranger Things saison 5. Il serait alors un produit de l'imagination de Dustin. Mais il y a une autre piste : un retour en tant que Kas, le bras droit mi-homme mi-vampire de Vecna qui apparaît dans le jeu Donjons et Dragons du Hellfire Club justement. La transformation aurait lieu après qu'il ait été mordu à mort par des démobats. Et vous, vous croyez à un comeback des enfers d'Eddie Munson pour la conclusion de Stranger Things ?