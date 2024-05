Netflix s’apprête à tourner une page importante. Stranger Things s’est imposé comme l’un des plus gros succès de son catalogue et après cinq saisons et huit années de loyaux services elle arrivera prochainement à son terme. Une conclusion naturellement attendue de pied ferme, elle qui n’a pu débuter son tournage qu’en début d’année en raison de la grève qui a frappé Hollywood en 2023. Il faudra donc patienter jusqu’en 2025, mais si vous ne trouviez déjà pas assez le temps long, Netflix commence à teaser la saison 5 de Stranger Things avec de premières images officielles.

Nouvelle image de la saison 5 de Stranger Things

Ce n’est en soi pas la première fois que le géant du streaming fait grimper l’impatience des fans de la série. Après la fin de la grève des scénaristes, Netflix s’était empressé de partager une image avec le casting principal et les co-créateurs Matt et Ross Duffer enfin réunis. Les frères avaient ainsi diffusé une image de Gaten Matarazzo, alias Dustin Henderson, portant son t-shirt du club Hellfire, ce qui n’a pas manqué d’alimenter tout un tas de théories pour la fin de la série. En revanche, le dernier cliché publié est bien le premier qui ne concerne pas pleinement les coulisses du tournage, mais une scène de la saison 5 de Stranger Things en elle-même.

Cette fois, ce sont Nancy et Jonathan qui sont mis à l’honneur. On retrouve le couple dans sur la plage arrière de la voiture de Steve Harrington's (Joe Keery) alors qu’ils tentent visiblement d'échapper à une menace encore non identifiée. Ce ne seront pas les seuls qui devront faire face à de nouvelles horreurs. Après les événements de la quatrième saison, la ville d’Hawkins est à son point le plus vulnérable. La petite équipe devra alors tenter le tout pour le tout pour sauver le monde de l’ennemi le plus puissant qu’ils aient jamais affronté.

Première image de Nancy et Jonathan dans la saison 5 de Stranger Things ©Ross Duffer

Une sortie fin 2025 au plus tôt ?

Quant aux deux personnages de cette nouvelle image de la saison 5 de Stranger Things, ils auront également des choses à régler dans leur relation. Cette conclusion devrait enfin mettre fin au triangle amoureux entre Nancy, Steve et Jonathan, et autant vous dire que cette première image déchaîne déjà les passions chez ceux qui ont déjà choisi leur camp. Rendez-vous pendant le courant 2025 pour savoir à qui la journaliste offrira sa rose, si ce n'est un peu plus tard.

Millie Bobby Brown (Elf) a récemment affirme qu'il ne faudrait pas se montrer trop impatient puisque le tournage de cette ultime saison de Stranger Things devrait se boucler d'ici la fin de l'année. En ajoutant toute la partie post-production et en prenant en compte le tendance qu'a Netflix de diviser les conclusions de ses séries en deux parties, il faudrait visiblement tabler sur la fin 2025, voire début 2026 avant de voir l'épisode final.