La saga Star Wars est inépuisable et Disney va tirer avantage de son acquisition pour des décennies et des décennies à venir. Les idées de films et séries ne manquent pas, mais toutes ne se concrétiseront peut-être pas à la fin. Au milieu de tous les projets à l'étude ou déjà sortis, on a la série Disney+ qui cartonne auprès des fans, The Mandalorian. Trois saisons sont disponibles sur la plateforme de streaming vidéo, et normalement, la quatrième est toujours dans les cartons. Mais le réalisateur Jon Favreau et la productrice Kathleen Kennedy ont une surprise qui confirme partiellement une rumeur.

Encore un nouveau film Star Wars annoncé, la première image

Les fans de l'univers de George Lucas ne vont pas s'ennuyer dans les prochaines années. D'ici deux à trois ans, trois nouveaux films Star Wars sont logiquement prévus pour le 22 mai 2026, 18 décembre 2026 et le 17 décembre 2027. Un calendrier établi à l'été dernier, mais qui pourrait bouger avec les retards suite à la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Mais pour le moment, ce planning est encore d'actualité et vient même de s'épaissir un peu plus. Jon Favreau et la productrice Kathleen Kennedy ont révélé la mise en chantier d'un film Star Wars The Mandalorian & Grogu.

« J'ai adoré raconter des histoires au sein du riche univers créé par George Lucas. La perspective de porter le Mandalorien et son apprenti Grogu sur grand écran est extrêmement palpitant » explique le cinéaste qui a mis en scène la série Disney+. Kathleen Kennedy a quant à elle ajouté « Jon Favreau et Dave Filoni ont fait entrer deux nouveaux personnages très appréciés dans l'univers de Star Wars. Et cette nouvelle histoire est idéale pour le cinéma » (via Starwars.com). Avant l'officialisation de ce long-métrage, une rumeur voulait qu'il remplace la saison 4 de The Mandalorian. Info ou intox ?

Image conceptuelle du film The Mandalorian & Grogu (crédits : Starwars.com)

La saison 4 de The Mandalorian annulée ?

Le film Star Wars The Mandalorian & Grogu entrera en production cette année, mais on ne connaît pas encore la fenêtre de sortie. Mais une première image conceptuelle est déjà visible ci-dessus. En attendant de plus amples détails, les séries Disney+ Skeleton Crew et The Acolyte sont toujours attendus pour 2024. Quand exactement, c'est le grand mystère, mais ça arrive.

Et qu'en est-il de ce bruit de couloir qui stipule que The Mandalorian saison 4 serait annulée au profit de ce long-métrage ? D'après Deadline, ce n'est pas à l'ordre du jour. « La reprise du rôle de Pedro Pascal dans le film The Mandalorian & Grogu n'a pas encore été confirmé. Une quatrième saison de la série à succès est actuellement en développement » précise le site. Le tournage est même calé pour début février 2023 puisque Jon Favreau a déjà tous les scénarios en main. Et si ce nouveau film Star Wars avait réellement pris la place de la saison 4, ça aurait sûrement été spécifié d'entrée dans le communiqué d'annonce. Les fans auront donc une double ration de l'adorable Grogu dans les prochains mois. Heureux ?