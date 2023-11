La série The Mandalorian, issu de l'univers Star Wars, a enfin donné des nouvelles de sa saison 4. Et ça va clairement rassurer les fans qui s'inquiétaient.

L'univers Star Wars a encore bien des histoires à nous raconter. Dernièrement, nous avons eu la série Ahsoka, mais aussi la saison 3 de The Mandalorian, l'un des plus gros succès de la plateforme Disney+. La série a débuté en 2019, et elle a eu droit à trois saisons appréciées. La suite est donc attendue de pied ferme, et ça tombe bien, car elle a donné des signes de vie. Cette fois, c'est pour une annoncer une bonne nouvelle aux fans.

La suite de The Mandalorian arrive bientôt

On sait que la saison 4 est en préparation depuis février 2023. Cette information a déjà été confirmée par le showrunner Jon Favreau, qui a même écrit les scripts pour chaque épisode. Il ne restait donc plus qu'à passer au tournage, mais la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood a gelé le projet. Toutefois, celle-ci a pris fin assez récemment, et normalement, il n'y a plus personne de mobilisé. Le chantier de la série The Mandalorian peut donc reprendre, et selon un membre du casting, ça va bientôt démarrer.

Brendan Wayne, c'est l'une des doublures de Pedro Pascal, l'acteur principal du show. Notre homme a révélé que la phase de pré-production de The Mandalorian s'était intensifiée. Dit comme ça, on se demande bien ce qu'il peut vouloir dire. Il a ainsi été questionné par de nombreux utilisateurs, et il a précisé que les caméras allaient commencer à filmer en 2024. Il a seulement fallu cette information pour enflammer les fans qui attendaient avec impatience d'avoir des nouvelles de la série. Cela dit, il pourrait y avoir des déçus le jour J.

Un personnage principal mis de côté ?

En effet, quelques personnes semblent douter de l'investissement de Pedro Pascal dans la saison 4 de The Mandalorian. Certains vont même jusqu'à dire qu'il apparaîtra à peine dans la série. Sur le papier, son absence sur le lieu du tournage n'est pas forcément si grave que ça. La plupart du temps, Din Djarin porte un casque, et on entend seulement la voix de l'acteur chilien. Il arrive parfois qu'il ne soit pas là à cause de son emploi du temps très chargé, mais dans ce cas, il est remplacé par Wayne ou Lateef Crowder.

Seulement voilà, une poignée de fans pensent que ça aura des conséquences sur la place du personnage principal dans The Mandalorian. Est-ce qu'on le verra moins, avec plutôt Ahsoka ou Bo Katan au centre de l'intrigue ? Pour l'instant, on ne peut que spéculer. En tout cas, il y a des gens qui ne se gênent pas pour exprimer leur colère : « Pedro Pascal qui envoie directement des audios via WhatsApp pour l'enregistrement »; « On peut clairement voir que Pedro ne se soucie pas vraiment s'il devient un personnage secondaire, même si tout ce qu’il fait est la voix ».