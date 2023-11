Parmi les figures clés des projets Star Wars actuels se trouve Dave Filoni, un collaborateur de longue date de George Lucas et reconnu pour son travail sur Clone Wars. Filoni a récemment été promu au poste de directeur créatif en chef chez Lucasfilm. Dans cette fonction, il jouera un rôle déterminant dans la direction de l'ensemble des récits à venir.

Un nouveau "Captain Star Wars"

"Je suis désormais ce qu'on appelle le directeur créatif en chef de Lucasfilm," déclare Filoni à Vanity Fair. Ce poste lui permet d'intervenir plus directement et largement dans le processus de développement, allant au-delà de ses fonctions consultatives antérieures.

Filoni, avec la présidente de Lucasfilm Kathleen Kennedy et la productrice Carrie Beck, désormais à la tête du développement, supervisera la nouvelle génération de séries et films Star Wars. Après avoir travaillé sur l'animation Star Wars, notamment la série Rebels, il s'est de plus en plus impliqué dans le format live action, en tant que producteur sur The Mandalorian et The Book of Boba Fett. "Dans ce nouveau rôle, tout est ouvert," explique Filoni.

Après Ahsoka, la série Disney+ de huit épisodes, Filoni et Dawson peuvent désormais discuter des changements apportés par la série à la narration globale de Star Wars, tant à l'écran qu'en coulisses. Hayden Christensen est revenu jouer le rôle de l'esprit d'Anakin Skywalker dans Ahsoka. Explorant comment Dark Vador gère son histoire terrifiante dans l'au-delà. Natasha Liu Bordizzo, interprétant Sabine Wren, une Mandalorienne devenue apprentie Jedi d'Ahsoka, parle elle de l'ouverture du monde à une nouvelle génération de fans en embrassant la tradition tout en forgeant de nouvelles intrigues.

Une bonne idée de ce qui nous attend

Attention, à partir de là, la news contient des spoilers sur la série. Ahsoka poursuit un arc de la série animée Rebels, se déroulant au début de la rébellion galactique, à l'époque où Vador était au faîte de sa puissance en tant qu'exécuteur impérial. Filoni précise : "Même si dans Rebels j'avais évoqué qu'elle avait réalisé qu'Anakin était devenu Vador, je n'avais jamais vraiment abordé les répercussions de cette découverte."

Dans les séquences du World Between Worlds, Christensen reprend son rôle d'Anakin, explorant le personnage après sa rédemption. "C'est là toute la beauté de la structure de l'épisode, à mon avis," déclare l'acteur. "Le public est inévitablement amené à s'interroger sur ce qu'il voit."

Filoni, tout en laissant l'interprétation ouverte, se réfère à Lucas comme le narrateur ultime de Vador. "Pour ce qui est d'Anakin, je pense que George a tout réglé. Je ne crois pas avoir de rôle à jouer là-dedans. Je n'essaie pas d'ajouter quoi que ce soit," affirme-t-il.

Vers l'infini

La série Ahsoka a innové en s'étendant au-delà de la galaxie familière pour explorer un univers totalement différent. Dans ce nouvel espace, les héros retrouvent leur ami disparu Ezra Bridger (interprété par Eman Esfandi), ainsi que le Grand Amiral Thrawn (joué par Lars Mikkelsen), un personnage impérial.

En propulsant Bridger et Thrawn dans une galaxie distincte, Filoni a ouvert la voie à l'exploration de rituels ancestraux permettant de franchir ces portails, ainsi qu'à l'étude du flux de la nature entre ces mondes, symbolisé par des léviathans spatiaux capables de voyager entre les galaxies. Cette démarche pourrait également inspirer d'autres créateurs à explorer ces nouveaux territoires. "Vous savez que je pense à long terme. Cela fait vraiment partie de ma démarche, d'autant plus que j'assiste désormais d'autres créateurs," explique-t-il.

Cet élargissement de l'univers devrait jouer un rôle important dans les futures saisons d'Ahsoka ou dans le film en cours de développement par Filoni. "Je prépare ce qui ressemble à un conflit plus vaste avec les restes de l'Empire," précise Filoni. "Ce conflit ne doit pas simplement reproduire ce que nous avons déjà vu. Il doit revêtir une forme nouvelle."