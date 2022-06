Star Wars au cinéma ce n'est pas mort, loin de là et nous savons que Taika Waititi va avoir l'honneur d'en réaliser un. Voilà ce que l'on vient d'apprendre sur le sujet.

À l'occasion de la promotion de Thor : Love and Thunder, Taika Waititi a évoqué son futur film Star Wars lors d'une interview avec Total Film. Ce ne sera pas son premier contact avec Star Wars puisque l'homme avait déjà réalisé un épisode de The Mandalorian et avait même incarné le fameux personnage IG-11 dans la série.

Le film SW en question n'est évidemment pas pour tout de suite puisque la sortie est programmée pour décembre 2025 mais ca n'empêche pas le réalisateur de déjà commencer à travailler dessus :

Écoutez, je pense que pour que l'univers Star Wars s'étende, il faut qu'il s'étende. Je ne pense pas que je sois utile à l'univers SW en faisant un film où tout le monde se dit : "Oh, génial ! voilà les plans du Faucon Millenium, voilà la grand-mère de Chewbacca". Tout cela se suffit à lui-même, c'est génial, mais j'aimerais prendre quelque chose de nouveau, créer de nouveaux personnages et étendre le monde, sinon j'ai l'impression que c'est une toute petite histoire…".

Un nouvel horizon Star Wars

Cela rejoint aussi les propos de Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm qui avait exprimé son souhait de tourner la page de la famille Skywalker et de se concentrer sur une nouvelle saga SW. Evidemment avec tout cela il reste tout de même des questions en suspens, sur quelle période le film va avoir lieu ? Il y aura t-il des jedis ? Allons nous tout de même croiser quelques personnages connus ?N

Qu'attendez-vous de ce nouveau film Star Wars ? Sur quel type de personnage souhaitez-vous avoir une intrigue ?