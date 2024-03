La série Star Wars Obi-Wan fut tout de même un beau succès, avec des scènes particulièrement épiques. Assez pour mériter une saison 2 et régaler les fans avec de nouveaux épisodes ?

Alors que l'univers de Star Wars continue de s'étendre avec de nombreux projets en préparation, comme le nouveau film de Mangold situé des milliers d'années avant les événements actuels, ou encore le projet mystère de Taika Waititi promettant de surprendre les fans, une question reste en suspens : y aura-t-il une saison 2 pour la série Obi-Wan Kenobi ?

Une saison 2 pour la série Star Wars Obi-Wan ?

Ewan McGregor, interprète du célèbre Jedi, a partagé ses pensées lors d'une apparition dans The Tonight Show, aux côtés de son épouse Mary Elizabeth Winstead. « Pour ma part, je n'ai aucune nouvelle, j'attends un appel. Je ne sais pas si cela se concrétisera » a-t-il confié, laissant les fans dans l'incertitude.

Cependant, l'engouement pour le développement de la deuxième saison d'Ahsoka, une autre série de l'univers Star Wars, a été confirmé par Mary Elizabeth Winstead, suscitant l'enthousiasme du public. Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, avait précédemment indiqué que la suite d'Obi-Wan Kenobi n'était pas totalement exclue. Bien que peu probable à l'heure actuelle. Surtout étant donné le nombre important de nouveaux contenus annoncés lors de l'événement Star Wars Celebration.

La réalisatrice de la série, Deborah Chow, semble avoir une perspective moins optimiste. Suggérant que l'histoire telle qu'elle a été racontée semble complète. Cependant, elle n'écarte pas totalement l'idée d'une suite : « Il y a encore dix ans avant le début de Un Nouvel Espoir, donc ne jamais dire jamais » .

Si une saison 2 venait à voir le jour, les possibilités seraient vastes. La série pourrait explorer la décennie d'exil auto-imposé d'Obi-Wan Kenobi sur Tatooine. Entre les événements de la première saison et ceux de Star Wars Épisode IV : Un Nouvel Espoir. Bien que la rencontre entre Luke et Obi-Wan semble peu probable pour ne pas contredire la trilogie originale. La série pourrait se pencher sur les défis rencontrés par Kenobi sur Tatooine et son rôle de protecteur secret. Avec peut être une autre apparition du jeune Luke Skywalker.