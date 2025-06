Les dernières nouveautés SVOD de juin 2025 débarquent aujourd'hui sur Netflix, Prime Video, HBO Max et Disney+, avant les premiers ajouts de juillet 2025. Du 23 au 29 juin 2025, le service de la firme aux grandes oreilles a lancé sa nouvelle série événement Marvel Ironheart qui marque la fin la phase 5 du MCU. L'un des films les plus réussis de cette phase, et même de tout cet univers cinématographique, s'apprête justement à revenir à partir de demain, mardi 1er juillet 2025 dans les nouveautés de la semaine.

Tous les films Disney+ du 30 juin au 6 juillet 2025

Le stock de films et séries de juin 2025 sur Disney+ est épuisé depuis quelques jours. Si vous avez raté les ultimes ajouts mensuels, sachez que le long-métrage Pauvres Créatures et que la saison 4 de The Bear sont disponibles. Même si la plateforme de streaming vidéo n'a pas dévoilé son agenda des nouveautés de juillet 2025, on connait l'une des toutes premières sorties de la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025.

Pour cette première semaine de juillet, Disney+ fait revenir un énorme film très apprécié de la phase 5 du MCU : Les Gardiens de la Galaxie 3. Dans ce dernier volet, Peter Quill (Star-Lord) et ses compagnons de route, se remettent à peine de la perte de Gamora. Mais ils doivent vite reprendre leurs esprits pour sauver Rocket au cours d'une mission dangereuse qui révèlera le passé du raton laveur. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera disponible dès ce mardi 1er juillet 2025 sur Disney+.

1/07 Les Gardiens de la Galaxie : Volume 3



Toutes les séries du 30 juin au 6 juillet 2025

Quelles sont les premières entrées Disney+ de juillet 2025 pour ces sorties de la semaine ? Il n'y en a qu'une et elle ne s'adresse pas vraiment à tout le monde. Il s'agit en effet d'un épisode spécial réunion de La vie secrète des femmes mormons qui prend place après la saison 2. Une émission de télé-réalité centrée sur un groupe d'influences mormones qui explore les différends entre les pratiques de cette communauté, et la vie moderne. Cet épisode spécial, qui sera disponible le 1er juillet 2025 sur Disney+, reviendra sur les moments forts de la saison 2 pour les analyser en compagnie des candidates.

1/07 La vie secrète des épouses mormones - saison 2 épisode spécial réunion - série téléréalité



Source : Disney Plus France.