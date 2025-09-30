La famille la plus appréciée de la sphère manga n'a pas fini de vous en mettre plein les yeux. Préparant son retour à l'écran, Spy x Family vous donne un nouvel aperçu de la saison 3.

Plusieurs séries s'apprêtent à faire leur rentrée au mois d'octobre. Parmi les plus attendues, nous pourrons compter sur la présence de My Hero Academia, One-Punch Man et, bien sûr, Spy x Family. La famille Forger reprendra du service pour de nouvelles missions avec une saison 3 qui promet encore de belles péripéties pour chacun. Un nouvel aperçu très attendu des fans vient de paraître, donnant déjà un avant-goût de cette nouvelle salve d'épisodes.

La saison 3 de Spy x Family sort de l'ombre

Avec déjà 15 tomes à son actif et une publication qui se poursuit, le manga Spy x Family coule de beaux jours. Ce succès signé Tatsuya Endō passait le cap des 31 millions d'exemplaires écoulés en 2023. À ce titre, nous ne pouvions attendre qu'un accueil aussi chaleureux pour ses adaptations, à commencer par son anime, effectivement récompensé de plusieurs prix aux Crunchyroll Anime Awards.

Chaque nouvelle saison de Spy x Family est maintenant attendue avec grande impatience. Qui plus est, après les événements particulièrement explosifs qui concluaient la saison 2, il tarde à chacun de voir comment les choses évolueront pour la suite. Quels nouveaux défis attendront les Forger ? Espionnage et assassinat continueront-ils à faire bon ménage ?

Après son teaser, la saison 3 de Spy x Family dévoile à présent un premier opening. Interprété par le groupe de rock Spitz, à qui on doit notamment le générique de fin du film Détective Conan : Le Sous-marin noir, il colle parfaitement avec la douceur qui se dégage de cette série où la lumière finit toujours par refaire son apparition. Mais la tension n'est jamais loin, comme avec ce pistolet à eau au milieu des jouets d'enfants, ou ces personnages de l'ombre dont on ignore les futurs projets... Ça promet du lourd !

Pour autant, on ne doute pas une seconde que les Forger sauront toujours se retrouver, quoi qu'il arrive. Ils nous donnent d'ailleurs rendez-vous le 4 octobre 2025, soit ce samedi, pour découvrir leurs prochaines aventures sur Crunchyroll.