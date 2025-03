Parmi les One Piece, My Hero et autres Dragon Ball Daima, on aime bien parfois changer un peu d'air. Par chance, des séries se sont joliment distinguées ces dernières années avec des propositions au croisement des genres. Mêlant humour, action et tranche de vie, Spy x Family fait indubitablement partie des immanquables depuis la première saison. La suite se fait donc attendre impatiemment avec une deuxième partie qui a fait son effet. Et ça tombe bien, car une bonne nouvelle vient de tomber.

Spy x Family rappelle la famille Forger

La famille Forger n'a pas encore tiré sa révérence. De grandes missions attendent toujours notre espion blondinet et sa dulcinée aux couteaux acérés, sans oublier l'adorable Anya. Les fans trépignent donc d'impatience à l'idée de rire à nouveau avec eux, même dans les moments les plus tendus de Spy x Family !

Ça tombe bien, le Jump Festa 2025 a été l'occasion d'une belle annonce pour l'anime phénomène. L'adaptation du manga de Tatsyua Endo prépare concrètement son grand retour pour 2025. Plus précisément, la saison 3 de arrivera en fin d'année pour une diffusion courant octobre.

La suite des aventures de la famille Forger reprendra après les péripéties des Forger sur le bateau de croisière Lorelei. Leur relation à tous s'est encore renforcée grâce à ces moments aussi doux qu'intenses. Mais, Anya doit s'en retourner à l'école Eden où de nombreux défis scolaires l'attendent. Pendant ce temps, Loid et Yor vont tous les deux devoir gérer leur carrière respective d'espion et de tueuse à gage. Préparez-vous de nouveau à du spectacle avec la saison 3.

Pour le moment, la suite de l'anime n'a pas encore précisé sa diffusion française. Néanmoins, on se doute que les plateformes seront au rendez-vous. Cela dit, bien que la série soit disponible sur Netflix, la saison 3 de Spy x Family n'y sera probablement pas diffusée en priorité. Attendez-vous plutôt à la retrouver au moins en VOSTFR à la sortie sur Crunchyroll.