L'un des super-héros préférés des français, et du monde entier, n'est pas près de prendre sa retraite. Une (très) longue carrière l'attend d'ailleurs encore à Hollywood. Plusieurs films Spider-Man ont enfin déjà été confirmés. Mais un long-métrage qui ne faisait pas partie de la liste a peut-être leaké...

Un leak sur un nouveau film Spider-Man hyper attendu ?

Après les succès de la trilogie live-action avec Tom Holland et Zendaya, et du récent Spider-Man Across the Spider-Verse, Sony Pictures ne va pas lâcher l'homme araignée. La productrice Amy Pascal a justement confirmé plusieurs films en juin dernier, dont un long-métrage Miles Morales en prises de vues réelles. « Ca arrive » a-t-elle dit sans dévoiler quoi que ce soit d'autre. La sortie semble encore très lointaine.

De son côté, le producteur Avi Arad a annoncé un film d'animation Spider-Man Woman. Une date de sortie a également été fixée pour Spider-Man Beyond the Spider-Verse, mais elle pourrait déjà être repoussée. En raison du développement très compliqué de New Generation 2, les équipes auraient plus que besoin de souffler et ne seraient pas en mesure d'enchaîner pour respecter la deadline du 3 avril 2024. Et évidemment, on peut aussi énumérer les différents spin-offs pour étendre l'univers cinématographique avec Venom 3, Madame Web ou Kraven le chasseur qui sortira déjà le 4 octobre 2023.

En secret, le réalisateur de la trilogie originale avec Tobey Macguire et Kirsten Dunst, Sam Raimi, serait aussi sur un nouveau film. C'est ce que Thomas Haden Church, interprète de L'Homme-Sable, a confié à Comicbook. « Il y a toujours eu... j'ai entendu des rumeurs... selon lesquelles Sam Raimi allait réaliser un autre film Spider-Man avec Tobey Maguire. Et si ça se fait, peut-être que je militerais pour au moins faire un caméo ». Une vieille rumeur ? Un bruit de couloir plus récent ? L'acteur, qui sera très prochainement à l'affiche d'une nouvelle série PlayStation sanglante, n'a pas étayé son propos malheureusement.

Crédits : CinéSérie.

Au revoir Tom Holland et (re)bonjour Tobey Maguire ?

Un film inédit signé Sam Raimi sur l'homme araignée est-il envisageable ? « Tout est possible ». « J'ai compris que tout était possible, vraiment tout, dans l'univers Marvel après avoir réalisé Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'aime Tobey. J'aime Kirsten Dunst. Tout est possible. Je n'ai pas réellement d'histoire ou de plan et je ne sais pas si Marvel serait intéressé par cela à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce qu'ils pensent de cette idée et je n'ai pas cherché à le savoir. Mais ce serait merveilleux. Même si ce n'est pas un film Spider-Man, j'aimerais beaucoup travailler à nouveau avec Tobey » (via Moviepilot).

Cette déclaration de Sam Raimi remonte à 2022, donc peut-être que des discussions ont lieu avec le big boss du MCU, Kevin Feige. Mais aujourd'hui, l'homme araignée reste Tom Holland qui devrait d'ailleurs revenir dans Spider-Man 4. On met au conditionnel car l'acteur lui-même est prudent sur l'issue de ce projet. « Si nous ne pouvons pas trouver un moyen de rivaliser avec le troisième épisode, ce sera la fin. Qui sait si cela aboutira ou non ? Mais pour l'instant, ça se présente plutôt bien ». Un bon scénario sinon rien, c'est la condition pour que ça aille au bout du processus de développement. Mais dans les faits, Tom Holland sera bien de retour avec Zendaya qu'on verra dans Dune 2.

Vers deux sagas différentes, l'une pilotée par Tobey Maguire et l'autre par Tom Holland ? Certains en rêvent. Et tant qu'à faire, on veut bien Andrew Garfield, nous.