Comme confirmé via le dernier trailer époustouflant, Dune 2 débarquera au cinéma le 3 novembre 2023. Mais la suite du film de Denis Villeneuve serait aujourd'hui menacée par un événement récent. La nouvelle du jour n'est vraiment pas rassurante.

La sortie de Dune 2 en péril ? Ca ne sent pas bon

Dune 2 reprendra là où le premier volet s'était arrêté. Paul Atréides (Timothée Chalamet) et Chani (Zendaya) continueront leur voyage avec le peuple Fremen pour se venger de la famille Harkonnen. « Paul Atréides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire ».

Jusqu'ici, les plans autour de Dune 2 se déroulaient sans accroc. Mais c'était avant la grève des scénaristes... qui ont reçu le soutien des acteurs. En acceptant de se battre aux côtés des auteurs, tous les acteurs membres du SAG-AFTRA - le syndicat qui défend les professionnels du monde du divertissement - ont pour ordre de cesser toute activité. Ils ne peuvent, de toute évidence, pas tourner, mais ils ont également pour interdiction d'accorder des interviews et de promouvoir leurs films. Et ça, c'est un énorme problème.

Vu le casting de grosses stars, qui sont affiliées au syndicat, le long-métrage est dans une impasse car la grève pourrait durer pendant très longtemps. C'est pour cela que, selon Variety, Dune 2 pourrait être repoussé en 2024 d'après trois personnes proches du dossier. Legendary Entertainment, qui co-produit, et Warner Bros. doivent donc définir une nouvelle date. Mais pour l'instant, Warner certifie qu'il n'y a aucun retard de prévu, même si la société semble avoir conscience que le mouvement social pourrait durer et donc forcer l'entreprise à prendre une telle décision. Les deux partenaires n'ont pas ouvert les discussions, mais Warner serait quand même en train de bouger les dates d'autres projets comme le chaotique Aquaman 2 et sa comédie musicale La Couleur Pourpre.

Rebecca Ferguson (Dame Jessica) dans Dune : Deuxième Partie (crédits : CinéSérie).

Un double uppercut pour les fans

Les effets de la grève sur Dune 2 se font déjà ressentir. Le panel de la San Diego Comic-Con 2023, avec notamment Timothée Chalamet et Zendaya, n'aura pas lieu. Mais cette surtout cette menace de report qui met mal ceux qui attendent de pied ferme cette suite. « Ou bien (ndlr : plutôt que de repousser le film) payez vos acteurs et vos des scénaristes le prix, très raisonnable, qu'ils demandent et conservez votre calendrier de sorties. Bande de voraces » s'exclame un internaute (via Twitter). Un message qui cotoient les classiques « noooooon » et des gifs de bébés qui font la moue.

Dune 2 sera t-il vraiment repoussé ? La balle est dans le camp des studios dont certains ne veulent absolument rien entendre. Bob Iger, le boss de Disney, a été jusqu'à dire qu'il allait attendre que les gens perdent tout. Une sortie lunaire qui a fait complètement sortir de ses gonds Ron Perlman (Sons of Anarchy).

Dans une interview, Rebecca Ferguson, actuellement à l'affiche de Mission Impossible 7, a déclaré que Dune 2 était un uppercut. Un film incomparable au premier. « Je souris tellement en ce moment. C'est tellement bon. Ca m'émeut d'en parler parce que j'aime Denis Villeneuve, Greig Fraser (ndlr : le directeur de la photographique), et l'équipe. Le premier film est phénoménal, énorme et grandiose. C'est génial, mais ce n'est rien comparé au deuxième.

Dune 2, c'est comme un putain d'uppercut. C'est irréel. Je n'ai pas vu le film. J'ai lu le scénario et j'ai vu des images. Je me suis rendue sur le plateau quand je ne tournais pas, ce que je ne fais pas d'habitude parce que je suis trop occupée ou fatiguée. Mais je voulais voir les décors, ce qu'Austin Bautler faisait. C'est incroyable, il n'y a pas de mots. Les costumes de Jacqueline West, ce qu'Austin apporte à ce personnage, ce que fait Christopher Walken. C'est impensable » (via Collider). Une belle promo avant l'heure.