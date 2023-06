Spider-Man et ses déclinaisons crèvent actuellement le grand écran. La sortie de Across the Spider-Verse est l’occasion parfaite pour confirmer l’arrivée de deux films en plus de la suite avec Tom Holland.

Spider-Man Across the Spider-Verse est désormais disponible dans toutes les salles obscures. La suite de celui qui s'est imposé comme l’un des meilleurs films d’animation de ces dernières années a déjà conquis les critiques et ses premiers spectateurs. Les retours sont dithyrambiques et cette seconde aventure de Miles Morales dans le multivers est bien partie pour exploser les records de son prédécesseur. Un succès, qui pourrait permettre à l’apprenti de Peter Parker d’avoir enfin le droit au film que tout le monde espère depuis des années. Et il ne serait pas le seul à être la tête d’affiche d’un long-métrage longuement attendu.

Deux films Spider-Man confirmés. Miles bientôt dans le MCU ?

Trois déclarations et c’est toute une communauté qui est en ébullition. A l’occasion de la sortie de Spider-Man Across the Spider-Verse, la productrice Amy Pascal s’est entretenue avec Variety pour discuter de l’avenir de Miles Morales. Le second Spider-Man reviendra dans un troisième film d’animation « Beyond the Spider-Verse » , attendu pour l’année prochaine. Cependant, face au succès critique et commercial de l’adaptation et à la popularité grandissante du héros, Marvel a semble-t-il donné son feu vert pour qu’il ait enfin son propre film.

Amy Pascal a en effet confirmé qu’un film live-action de Spider-Man Miles Morales était en développement. « Ça arrive », a-t-elle ajouté auprès du média américain. Aucun autre détail n’a été révélé, le projet ne devant en être pour le moment que dans les cartons. La nouvelle réjouit déjà les fans de l’univers Marvel, qui n'ont pas tardé à partager leur joie sur la Toile. Nombreux sont celles et ceux à avoir réclamé l’arrivée de Miles dans le MCU et leur souhait va semble-t-il être exaucé. Et ce n’est pas le seul projet espéré qui a été confirmé. Le producteur Avi Arad a lui aussi été porteur d’une bonne nouvelle. Un film d’animation dédié à Spider-Woman est lui aussi dans les tuyaux. « Il arrivera plus tôt que vous ne le pensez », a-t-il ajouté. Là encore, il faudra patienter avant d'avoir plus d'informations concrètes.

Spider Man 4 confirmé, mais il va falloir attendre

Quid de Spider-Man 4 avec Tom Holland et Zendaya ? Le film est toujours dans les cartons, mais la grève des scénaristes qui sévit actuellement à Hollywood a contraint Marvel à mettre en pause son développement. « Est-ce qu’on va faire un autre film ? Bien sûr ! C’est en cours, mais avec la grève des scénaristes personne ne travaille. Nous supportons tous le mouvement et dès que la situation sera arrangée, on commencera », a déclaré Amy Pascal. Ce n'est pas le seul projet du MCU à prendre du retard. Thunderbolts et la série Wonder Man ont également été mis à l'arrêt alors qu'ils devaient prochainement débuter leur tournage. Reste à voir à quel point la situation actuelle va impacter les plans du studio pour son MCU.