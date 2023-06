Sans grosse surprise, Spider-Man Across the Spider-Verse est un immense carton à travers le monde. Avant même sa sortie, il décrochait le record du film d'animation occidental le plus long de l'histoire et les retours étaient dithyrambiques. Et depuis son lancement ? Le succès critique comme commercial a franchi un cap.

Mais quand c'est bon, on en veut toujours plus. Alors à quand la suite ? Sony Pictures Animation annonce déjà la date de sortie du prochain épisode. Une attente interminable jusqu'à Beyond the Spider-Verse ?

Quand sort Spider-Man Beyond the Spider-Verse en France ?

Spider-Man: Across the Spider-Verse est-il l'un des plus grands chefs d'œuvre et l'un des meilleurs films jamais sortis sur l'homme araignée ? Pour de nombreuses personnes qui ont pris d'assaut les salles du cinéma ce mercredi 31 mai, jour de sortie officielle, oui. « Spider-Man : Across the Spider-Verse est visuellement renversant. Les ressorts émotionnels fonctionnent à la perfection et le film est ultra généreux pour nous emmener dans une aventure bourrée de surprises. Vivement la suite ! » concluent nos confrères de CinéSérie pour l'une des sensations de 2023.

Un seul reproche est revenu à plusieurs reprises : le cliffhanger qui a mis en ébullition plus d'un spectateur. Un découpage pleinement assumé par les réalisateurs, et pas nécessairement pour l'appât du gain. « Nous avons réalisé que plus tard que nous essayions de faire deux films en un. L'impression d'avoir un film complet auquel un autre venait se greffer à la fin. Lorsque nous nous en sommes rendus compte, alors nous avons fait ce choix (ndlr : d'avoir deux parties) et je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Sans cela, nous n'aurions pas été en mesure d'approfondir la partie émotionnelle de l'histoire » argumente Christopher Miller, l'un des scénaristes de Spider-Man New Generation 2 (via Collider).

À quand Spider-Man Across the Spider-Verse Partie 2 ? Ce sera pour le 3 avril 2024 en France, et le 29 mai 2024 aux États-Unis. Soit quasiment un an plus tard. Ce qui aurait pu être bien pire. Et il ne sera pas sous-titré « Partie 2 » ou « Deuxième partie », mais Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Across the Spider-Verse roule sur Super Mario Bros, le film

Spider-Man : Across the Spider-Verse est un rouleau compresseur partout dans le monde. D'abord, le film a engrangé plus de 51,7 millions de dollars sur le sol américain... en une seule journée ! Le vendredi de sa sortie. Le précédent volet avait récolté 35 millions de dollars, mais avec une distribution moins importante.

C'est le plus gros carton derrière Spider-Man: No Way Home et le vieux Spider-Man 3 (59,8 millions) de Sam Raimi. Il devance ainsi Les Gardiens de la Galaxie 3 (48,1 millions de dollars), et surtout Super Mario Bros, le film d'une large tête (31,7 millions de dollars). Preuve, s'il y avait besoin encore, de la toute puissance du personnage de Marvel. Mais aussi de l'aura de cette variante animée. Sur le premier week-end de sortie, donc sur trois jours, plus de 120 millions de dollars ont été collectés par l'homme araignée aux US.

Au niveau mondial, le raz-de-marée est également confirmé. Après même pas une semaine d'exploitation, Spider-Man Across the Spider-Verse a amassé plus de 208,6 millions de dollars. Le budget du film d'animation s'élève à 100 millions. Sony Pictures Animation peut donc attendre la sortie de Spider-Man Beyond the Spider-Verse en toute sérénité. Tout en préparant l'avenir avec les nouveaux films du Tisseur.